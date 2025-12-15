中年好聲音4︳TVB藝人蒙面出賽 「企鵝人」聲線似足古巨基 網民估︰鄭俊弘定周志康？

《中年好聲音4》今季加入「TVB藝人賽區」，參賽者以面具示人獻唱，大玩《蒙面歌手》概念，觀眾有得估估下，相當有話題性。

最新一集出現嘅藝人分別係「熊貓寶寶」、「馬騮精」同「企鵝人」。「馬騮精」以跳唱方式上陣，挑戰梅艷芳經典快歌《烈焰紅唇》，但最終只獲得兩燈。 評審周國豐指出「馬騮精」未能完全展現強項，「雖然你擅長快歌，又識跳舞，但你必須要喺聲音度表現出嚟。呢啲節奏要令到我哋相信要睇埋你嘅舞蹈，咁樣先可以加到分。如果淨係聽聲，係處理得唔好。」另一評審谷婭溦亦認為「馬騮精」揀錯歌，令整體表現未如預期。最終未能過關嘅「馬騮精」揭開面罩，原來係入行TVB多年嘅小花阮兒。阮兒賽後坦言「有一段時間我好想做到跳唱歌手，奈何都冇呢個機會，未有呢個緣分。但今日可以喺五位咁好嘅評判口中得到咁好嘅建議，我一定會記住，一定會進步，我會繼續努力。」車婉婉亦都打氣鼓勵阮兒，「佢將會喺我哋TVB嘅跳唱歌手——阮兒！」

另一位女藝人「熊貓寶寶」演唱林憶蓮《為何他會離開你》，但因過度緊張聲都震晒，最終只獲得一燈晉級止步。「熊貓寶寶」 摘下面具，原來係TVB「御用秘書」葉凱茵。佢承認自己真係好緊張，發揮唔到平時嘅水平。評審肥媽都話曾經同葉凱茵同台，平時佢嘅演出更揮灑自如。

評審對男藝員「企鵝人」嘅反應就正面得多，佢演唱古巨基嘅Touch，去到副歌直情係古巨基上身，唱功相當紮實，曾經為古巨基製作多首作品嘅張佳添直情問「你係咪古巨基？」。「企鵝人」嘅演出十分有水準，最終以5燈過關，網民紛紛從聲線、身高估到底係邊位，有人認為係贏過《星夢傳奇》嘅鄭俊弘，亦有人從手上戒指估係周志康。

