中年好聲音4｜《新秀》冠軍何晶晶重踏歌唱舞台 當年擊敗鄭俊弘 憑《女神》飆高音贏盡好評

《中年好聲音4》昨（28日）晚播出的第六集繼續是香港賽區的進程，並將再誕生3名5燈選手，換言之香港賽區暫時共出爐了六位五燈選手。今集焦點相當多，除了有大量唱得之人、還有感人勵志參賽者小故事；周國豐、張佳添連環爆金句，以及海兒投入表情包及黑絲美腿。

陳穎詩爆喊談「周國豐心理陰影」

今集另一特別之處，是竟然有參賽者公然找周國豐「算帳」！演唱《I Will always love you》的36歲陳穎詩，憑藉巨肺及靚聲折服評審們，張佳添更聽到拍晒手兼舉高手。陳穎詩分享唱後感時，笑言自己對該首歌曲有陰影，並將矛頭直指周國豐：「我個陰影就係周國豐！」車婉婉聞言即幫拖鬧埋周國豐一份：「你以前作孽太深喇應該！」陳穎詩續說：「我二十幾年冇參加歌唱比賽，跟住我今年玩嘅第一個歌唱比賽，就係周國豐老師做批判，當時我都係唱呢隻歌，當時周國豐老師同我講話揀錯歌。」陳穎詩說時，依然忍不住喊到要抹眼淚，證明心理陰影面積確實很大，她更坦言：「我已經諗緊周國豐老師唔會撳燈。」

車婉婉寸周國豐「作孽太深」

由於周國豐出名是「手緊王」，陳穎詩說畢自己的「陰影小故事」後，肥媽即挺身力撐穎詩：「呢首歌係難度歌，但doesn’t mean唔啱你唱咯！周國豐老師唔畀燈好出奇咩，你問吓啲觀眾。」張佳添亦加入「吐槽」周國豐：「首先我要為你唔聽周國豐嘅說話，偏偏要揀呢首歌喺呢個台上再唱一次而鼓掌」、「我哋《中4》嘅一個主題，就係眼前一亮，你做到！」而備受千夫所指的周國豐，除連環露出「慚愧」、「尷尬」及「以笑遮醜」等搞笑表情，並會再次「勇敢」評價陳穎詩表現！想知周國豐講乜，以及最後會否「屈服」撳燈，就要密切留意節目。

本集另一焦點參賽者，是42歲家庭主婦何晶晶，演唱歌曲是《女神》！原來晶晶在2001年《全球華人新秀歌唱大賽》香港區選拔賽中擊敗了鄭俊弘贏得「金咪大獎」（冠軍），及後因種種原因轉戰配音，直至數年前再轉做全職媽咪。晶晶透露是在兩名囝囝的鼓勵下決定參賽，並忍淚感嘆踏足今次舞台感覺「既熟悉又陌生」。晶晶今次重返歌唱舞台表現依然出色，更因一吓順滑動聽的高音，吸引了張佳添、谷婭溦及海兒同時撳燈。張佳添：「你嘅感情係幫到你嘅，令我覺得你唱歌好有內心嘅思想、好有感覺。同埋佢一升key，我哋大家就嚟啦一齊撳燈，因為你帶動到我哋。」周國豐：「你好懂得聲音運用，你好入咪，你把聲令人聽得好舒服。」

