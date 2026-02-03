中年好聲音4｜「白眉鷹王」獲5燈直接晉級 網民齊齊估呢位《愛·回家》演員係真身

《中年好聲音4》截圖

TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》日前播出第10集，70強選手競逐40強位置，而焦點就落喺兩位蒙面藝人選手「獅子王」與「白眉鷹王」身上，「白眉鷹王」演唱歌曲《假使有日能忘記》，憑出色表現，喺評審們手上獲得5燈直接晉級，實至名歸。唔少網民都化身偵探，齊齊估「白眉鷹王」真身。

蒙面藝人選手「白眉鷹王」選唱《假使有日能忘記》展現磁性中低音，評判肥媽、海兒、周國豐、張佳添及谷婭溦都被打動，對佢嘅演出一致讚賞，獲得5燈直接晉級40強。節目出街後，唔少網民都對「白眉鷹王」嘅真身深表好奇，更憑其身形及聲線等，猜測佢就係喺處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演保安「王朝」嘅莫家淦（Keith）。

現年43歲嘅莫家淦，由娛樂新聞台主播轉型為演員，多年嚟參與唔少劇集拍攝，例如《忠奸人》、《法證先鋒IV》、《新聞女王》系列及《巨塔之后》等等；同時佢亦有北上發展，除咗擔任網劇男主角，更有機會擔任春晚主持，成就解鎖。

當年佢喺《Sunday扮嘢王》中扮張國榮唱歌，認為唱功及台風都相似，所以紛紛猜測「白眉鷹王」就係莫家淦，留言話「應該是莫家淦，估唔到唱歌咁好聽」、「呢首歌可以突出到鷹王的唱功 !! 加油！支持你 !!」、「好靚聲，唱得非常好，值5燈。原來是這位藝員莫xx，記得他的樣貌但卻不知他的名字，現在知道了。恭喜恭喜!加油！繼續努力前進！」、「好好聽 力度剛剛好、有感情、把聲很入咪，唱到首歌算無咩瑕疵！很好呀加油！」、「莫家淦好波，你確實為濟記增光」及「今次比上次進步太多 我睇直播做緊其他嘢，淨係聽聲真係好驚喜！」等等。

《中年好聲音4》截圖

莫家淦IG

