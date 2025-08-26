中年好聲音4｜參賽者搭警車到電視城參加海選 被質疑真偽點知真有其事

《中年好聲音4》台灣參賽者

TVB歌唱真人騷《中年好聲音》系列，吸引一班唱功一流嘅隱世中年參賽者參加，節目播出後好評如潮，近日《中年好聲音4》海選如火如荼進行中，吸引來自不同階層及海外人士參加。喺前日（24日），有位來自台灣嘅參賽者，因迷路嘅關係，竟然坐警車前往將軍澳電視城。

呢名來自台灣嘅男參賽者，由一位女性朋友陪同到香港追夢，不過因迷路而坐警車到電視城。而呢位女性朋友就將呢個經歷分享到社交網站，不過唔少網民都質疑照片係造假及為參賽者製造話題。現時帖文已被刪除。

有媒體就事件向警方查詢，而佢哋亦有證實事件，表示當日有將軍澳警區人員喺康城路一迴旋處發現一男一女，因遊客迷路及基於安全考慮嘅關係，所以以警車接載佢哋去到駿才街。男參賽者嘅女性朋友非常感激警務人員嘅幫忙，除咗出PO答謝之外，仲特意購買警車嘅模型去紀念今次事件。

