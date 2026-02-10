中年好聲音4｜白羊君唱功震撼全場 網民猜測身份估計曾參加《星夢傳奇》

《中年好聲音4》截圖

TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》新增「蒙面藝員賽區」，藝人們需戴上動物面具上台獻唱，神秘身分成功引起話題。最新一集70強「一對一PK賽」中，藝人代表「白羊君」選唱高難度歌曲《趁早》，渾厚音色與爆發力十足嘅唱功震撼全場，驚人實力最終獲得評審團5燈滿分，直通40強。雖然其震音成為全場焦點，但卻惹來評審們兩極評價，海兒表示「白羊君」習慣震音，要改改呢個習慣；張佳添認為：「當震音變咗策略同機械化，就會冇咗感情，但你唱到後面愈唱愈好。」周國豐卻激讚「白羊君」完全做到首歌嘅男性味道。

「白羊君」嘅驚人實力令網民感好奇，紛紛猜測其真實身份。雖然整個比賽過程中，「白羊君」一直戴著面具登場，連訪問時亦使用變聲器，但佢帶有濃厚內地口音，並透露自己屬羊。種種線索迅速引發網民推測，有人認為「白羊君」極有可能係現年46歲、喺TVB打滾多年嘅藝人姚兵。 姚兵入行前曾經係巴士司機，早年喺內地多次奪得歌唱獎項，2003年拿下全球華人新秀大賽浙江區冠軍。2005年，姚兵參加TVB8全球華人新秀大賽，2013年更參與《星夢傳奇》，與鄭俊弘、鄭世豪及王君馨等同場較量，最終獲得殿軍。不過，姚兵多年來喺娛樂圈發展未見大突破，多飾演配角，歌唱舞台亦相對稀少。

