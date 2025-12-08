溦溦第一個激動撳燈：想用四個字送畀你「恰到好處」

第三集《中4》再誕生多兩名5燈選手，分別為朱珠《如果沒有你》及雷小雷《唯一》，男女各一位「靚聲王」同場誕生。當中35歲、網絡音樂主播雷小雷，憑藉超強唱功贏盡好評，一開聲已令溦溦發出驚嘆聲，率先撳燈，最終橫掃五燈佳績，就連「手緊王」周國豐亦讚不絕口，周國豐：「今季暫時睇咗幾個賽區，都有好多把靚聲，你把靚聲唔係誇張，我會形容接近Hi-fi發燒，你把聲好靚喎！因為佢可能係音樂主播，佢控制聲音控制得好好。」溦溦更激動表示：「Sorry，我好激動，我好High啊真係！因為我想用四個字送畀你『恰到好處』，你嗰種舒服嘅感覺係由第一句開始令到我哋同你一齊入到首歌入邊。」、張佳添：「連續聽咗兩個靚聲好開心，一個女一個男，你唔Show off技巧好自然將首歌送咗俾我哋。」肥媽：「唱得唔需要力咁，好瀟灑，好開心聽到你唱呢首歌，揀啱歌同埋好適合你。」

廣告 廣告

昨晚一集，還出現了一位唱作型參賽者，他就是現年39歲的音樂製作人黃藝輝，獻唱原創歌《凌晨香港》的黃藝輝。黃藝輝唱出第一句已經打動了海兒，最後奪得3燈成績。海兒坦言：「我係好鍾意你把聲，因為好坦誠好真誠嘅聲嚟嘅。」更透露自己原來經常夜瞓：「我都好多謝你寫咗首歌畀凌晨嘅香港，因為自己都好夜瞓，I think is a good vibe.」、周國豐：「你有你嘅態度，尤其係你嘅創作當中，對於表演者嚟講，嗰個態度係好緊要先至會令人記得。」、溦溦：「你把聲真係幾好，但你一到後面嘅時候越嚟越唔穩陣，如果你後面冇爆得咁犀利可能會好啲。」

中年好聲音4｜ 再誕兩位5燈選手 前健美小姐朱珠+音樂主播雷小雷

中年好聲音4｜ 再誕兩位5燈選手 前健美小姐朱珠+音樂主播雷小雷

中年好聲音4｜ 再誕兩位5燈選手 前健美小姐朱珠+音樂主播雷小雷

中年好聲音4｜ 再誕兩位5燈選手 前健美小姐朱珠+音樂主播雷小雷

中年好聲音4｜ 再誕兩位5燈選手 前健美小姐朱珠+音樂主播雷小雷