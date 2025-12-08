宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
中年好聲音4｜ 再誕兩位5燈選手 前健美小姐朱珠+音樂主播雷小雷
溦溦第一個激動撳燈：想用四個字送畀你「恰到好處」
第三集《中4》再誕生多兩名5燈選手，分別為朱珠《如果沒有你》及雷小雷《唯一》，男女各一位「靚聲王」同場誕生。當中35歲、網絡音樂主播雷小雷，憑藉超強唱功贏盡好評，一開聲已令溦溦發出驚嘆聲，率先撳燈，最終橫掃五燈佳績，就連「手緊王」周國豐亦讚不絕口，周國豐：「今季暫時睇咗幾個賽區，都有好多把靚聲，你把靚聲唔係誇張，我會形容接近Hi-fi發燒，你把聲好靚喎！因為佢可能係音樂主播，佢控制聲音控制得好好。」溦溦更激動表示：「Sorry，我好激動，我好High啊真係！因為我想用四個字送畀你『恰到好處』，你嗰種舒服嘅感覺係由第一句開始令到我哋同你一齊入到首歌入邊。」、張佳添：「連續聽咗兩個靚聲好開心，一個女一個男，你唔Show off技巧好自然將首歌送咗俾我哋。」肥媽：「唱得唔需要力咁，好瀟灑，好開心聽到你唱呢首歌，揀啱歌同埋好適合你。」
昨晚一集，還出現了一位唱作型參賽者，他就是現年39歲的音樂製作人黃藝輝，獻唱原創歌《凌晨香港》的黃藝輝。黃藝輝唱出第一句已經打動了海兒，最後奪得3燈成績。海兒坦言：「我係好鍾意你把聲，因為好坦誠好真誠嘅聲嚟嘅。」更透露自己原來經常夜瞓：「我都好多謝你寫咗首歌畀凌晨嘅香港，因為自己都好夜瞓，I think is a good vibe.」、周國豐：「你有你嘅態度，尤其係你嘅創作當中，對於表演者嚟講，嗰個態度係好緊要先至會令人記得。」、溦溦：「你把聲真係幾好，但你一到後面嘅時候越嚟越唔穩陣，如果你後面冇爆得咁犀利可能會好啲。」
其他人也在看
趙露思名媛Look坐頭排睇騷 甩抑鬱轉玩聖誕Feel
【on.cc東網專訊】內地小花趙露思昨日（7日）以全球品牌代言人身份亮相上海舉行的品牌時裝騷，是她宣布成立新公司後的首個品牌線下活動。她以粉色連身短裙配名貴皮草上陣，狀態大勇，獲讚是千金名媛，一出場就引來全場尖叫。趙露思獲安排坐在頭排看騷，她經過觀眾席時，隨手收東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
蘇志威支持女兒唔做歌手創業開麵包店 笑指：少咗一個勁敵
草蜢成員蘇志威與太太劉小慧嘅家庭生活一向低調奢華，一家四口住喺飛鵝山價值半億嘅獨立屋，生活優渥。蘇志威長女蘇君蕎（Yumi）樣貌甜美Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
何依婷女兒學行叫媽媽 意外曝光豪宅內景 豪住3千萬紅磡樓王
何依婷（Regina）於2023年與圈外男友Cedric結婚，自去年12月宣布懷孕5個月後減產，專心養胎。今年4月，何依婷分享誕下B女Rosella喜訊，升呢做靚媽。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
諸葛紫麒否認離婚傳聞：老公冇同我講過
有讀者爆料指名媛諸葛紫麒（Marie）與老公薛嘉麟傳有意離婚，離婚原因是有第三者、前護膚品店員介入，東網記者就此事聯絡Marie，對於有關爆料，她即笑住回應：「老公冇同我講過，佢依家係我隔籬，遲啲再傾。」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
新聞女王2｜Man姐「床寶」Ivan主動提出分手 佘詩曼：有時…愛就係要懂得放手
TVB熱播劇集《新聞女王2》成為不少觀眾茶餘飯後的話題，第18集的劇情講述Man姐（佘詩曼飾演）的「床寶」Ivan（何廣沛飾演）向她提岀分手，在事業與愛情之間作岀了選擇。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
許紹雄女兒許惠菁撰文念亡父：好掛住你 上月閉門辦禮斥有人泄細節 新加坡男星：沒料到會令家屬感到傷害
藝人許紹雄（Benz雄）於今年10月28日因腎癌引發器官衰竭離世，享年75歲，其喪禮於上月中在大圍寶福紀念館閉門進行，但仍設有公祭讓市民弔唁，亦有安排傳媒入內致祭及簡短拍攝，但其後儀式沒有公開，不少圈中人拭淚送別。當日喪禮完結後，許紹雄女兒許惠菁會見記者，懷著哀傷心情去感謝大眾關心，以及觀眾對其爸爸的愛戴，又指會以爸爸為做榜樣，她會照顧好家人。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
清野菜名當媽還在飛踢全場！ 迪士尼叔母原來這麼能打啊！
清野菜名現在31歲，IG 174萬粉，隨便一張練拳照就能讓留言區刷到當機。160cm的她，踢起人來比180cm的男人還兇，重點是她還當了媽！Japhub日本集合 ・ 3 小時前
《神探俏嬌娃》拍檔劉玉玲與祖娜芭莉摩亞清談節目重聚
【on.cc東網專訊】由荷里活3大女星金美倫戴雅絲（Cameron Diaz）、祖娜芭莉摩亞（Drew Barrymore）與劉玉玲（Lucy Liu）合演的賣座電影《神探俏嬌娃》（Charlie's Angels）是不少影迷的「集體回憶」，而已轉做清談節目主持東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
被張員瑛、惠利撒嬌是怎麼樣？AAA頒獎禮「嗯嗯撒嬌大賽」畫面被瘋傳，「哈洗大叔」崔代勳反差萌撒嬌很圈粉
AAA頒獎禮日前在台灣高雄完美落幕。頒獎禮上有很多精華片段在網上瘋傳，其中頒獎禮特設的「嗯嗯撒嬌大賽」，攝影師會突擊現場藝人，鏡頭一影著就要「嗯嗯撒嬌」，一些偶像明星如張員瑛就輕鬆發揮，但當鏡頭影到男生時就開始有趣，《苦盡柑來遇見你》裡的「哈洗大叔」崔代勳一臉尷尬但又盡力賣萌的模樣成為焦點，影片瞬間瘋傳亦令「哈洗大叔」很圈粉！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
mandycat office：皇恩浩蕩
真係感恩，你肯放我走！ 文地貓2026月曆：https://mandycat.com/product/2026calendar/ facebook page：https://www.facebook.com/mandycats instagram：mandycats website：www.mandycat.comMandyCats文地貓 ・ 7 小時前
薛凱琪束起辮子擺甫士 散發韻味
【on.cc東網專訊】歌手薛凱琪（Fiona）忙於工作，近日其工作室在社交平台上載視頻，片中音樂配上她的歌曲《不呼不吸幾多秒》，先見到架上墨鏡的她穿上厚厚大衣還戴上帽，她一手拿着咪高峰，一手把外衣的帽子除下，鏡頭一轉，已見她換上型格的冬裝打扮，化上精緻妝容，還束東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
生田斗真反派演到讓人發毛！ 2025年塞爆檔期的真相！
生田斗真現在41歲，IG 135萬粉，隨便一張帶兒子踢球的背影都能讓留言區刷爆。Japhub日本集合 ・ 3 小時前
鮮浪潮︱《逆留》剖白回流心聲 導演高思約：去留無分對錯 要對得起自己︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】「你點解要返去（香港）啫？」第 19 屆鮮浪潮入圍作品《逆留》中一句拷問，帶出了近年移民潮後港人回流的現象。故事中兩位女主角，分別面臨移居英國和回流香港的情緒拉扯。導演高思約指，港人因對未來的不確定而聚散離合，即使陷入迷惘，仍然為自己所選的路而活，「無論你去邊個方向都無啱定錯，我哋所有人就係要 justify（證明）自己嘅決定，做任何事情都係，你要對得起自己，It’s your life to live（這是你的人生，由你決定如何過）」。Yahoo新聞 ・ 3 天前
愛瑪史東入圍年度娛樂界百大最具權力女性 華人女導演榜上有名
【on.cc東網專訊】美國權威電影雜誌《The Hollywood Reporter》（THR）每年年底都會選出「100位娛樂界最具權力女性」，而今年入圍名單昨日已出爐。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
【中環解密】《教父》導演拍賣名錶 套8580萬「填氹」
由《教父》金像導演哥普拉（Francis Ford Coppola）自掏腰包並執導的電影《大都會》（Megalopolis），去年在康城影展世界首映後，口碑不似預期，電影票房亦失利。據BoxofficeMojo網站資料，《大都會》全球僅收1430萬美元（約1.1億港元），但據報該片製作成本至少達1.2億美元（約9.36億港元）。《紐約時報》形容，哥普拉因這部電影搞得「幾乎破產」，最近更透過拍賣行Phillips，在紐約拍賣合共7枚珍藏的腕錶來套現。信報財經新聞 ・ 12 小時前
Netflix拿下華納對中國市場有何影響？
全球影視與串流媒體產業迎來歷史性時刻，美國串流媒體巨頭 Netflix(NFLX) 上周五 (5 日) 宣布以約 827 億美元 (含債務，總股權價值約 720 億美元，每股 27.75 美元) 收購華納兄弟探索(WBD) 旗下核心資產，包括電影與電視製片業務、HBO 及其串流平台 HBO Max。這筆交易不僅成為近年來好萊塢最大規模併購案，更可能徹底重塑全球娛樂產業格局。鉅亨網 ・ 8 小時前
金球獎8日公布入圍名單 魔法壞女巫2、罪人最被看好
（法新社洛杉磯7日電） 金球獎即將於8日宣布入圍名單，「魔法壞女巫：第二部」、「哈姆奈特」和「罪人」等是入圍大熱門。金球獎將於明年1月11日舉行頒獎典禮。法新社 ・ 3 小時前
小紅書在台被禁後下載量激增
據新加坡《聯合早報》12月7日報道，台灣宣布封鎖內地社媒平台小紅書一年，反而吸引更多台灣人下載小紅書，使小紅書在台灣手機應用商店App Store下載量激增。綜合媒體報導，小紅書12月7日登上台灣社群App熱門下載榜第一，總榜排名躍升至第七。截至12月，小紅書在台灣地區的用戶超過300萬。#小紅書 #台灣 (CW)infocast ・ 4 小時前
Netflix計劃以720億美元收購華納兄弟探索旗下業務：該並購案帶來哪五大啓示
Bloomberg via Getty Images 網飛（Netflix；奈飛）已同意以720億美元（約540億英鎊）收購華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）的電影與串流業務，這是一項重大的好萊塢交易。 這家串流巨頭在一場曠日持久的競爭中，擊敗了對手康卡斯特（Comcast）與派拉蒙天空之舞公司（Paramount Skydance），成功成為華納兄弟的中標者。 華納兄弟擁有包括《哈利波特》（Harry ...BBC News 中文 ・ 23 小時前
法國動畫Arco強勢問鼎奧斯卡
（法新社洛杉磯6日電） 奧斯卡影后娜塔莉波曼（Natalie Portman）出資、深受影評人喜愛的法國動畫電影Arco，在鬼才導演烏戈比安維努帶領下，似乎具備了問鼎奧斯卡金像獎的一切條件。但從坎城首映，到被寄予奧斯卡厚望，這一路走來都讓烏戈比安維努（Ugo Bienvenu）感覺不太真實，甚至懷疑起自己是否真的想要那座小金人。法新社 ・ 1 天前