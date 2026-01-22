中年好聲音4 ｜藝人代表「貓女郎」登場引發「腹式呼吸之爭」 肥媽肚腩被取笑鬧爆周國豐

《中4》70強於上周日正式誕生，本周日（25日）晚播出的第九集，70強將迎來「一對一PK賽」，爭奪40個晉級名額。PK賽出場次序由抽籤決定，並由5位評審肥媽、海兒、周國豐、張佳添及谷婭溦（溦溦）即場畀燈，得到5燈者可直接晉級，0至2燈選手即時被淘汰，至於獲得3至4燈選手，則必須從台下選手中挑選1位對手進行PK，若台下多於1人舉手，台上選手可反選；若無人舉手挑戰，台上選手則可任選。當進入PK環節，燈數較多者勝出並晉級；若燈數打和，五位評審將紅、藍燈二選一進行投票，最後獲得較多燈數者可晉級！ 今集藝人代表將再度登場，另亦有被視為「殺手級」的五燈選手意外失手，賽果顛覆預期，難怪「一對一PK賽」被形容為今季「爆冷最多」的賽制。

張佳添：我好佩服你去到呢個年紀仲有咁多中氣

雖然PK賽制不是你死、就是我亡，但仍有參賽者抱著「佛心」挑選PK對手，當中最佛心表表者，非來自新加坡的選手「郭氏父女」郭哲宏及郭美汐莫屬。

現年71歲的郭爸爸，獻唱《在此刻》時柔情似水，獲肥媽搞笑激讚「溝死女」：「佢好溫柔咁將歌詞帶出嚟，但最尾又有夠力嗌上去…而家咁嘅年紀佢行出街一定溝死女。」張佳添：「佢一企出嚟擘大口，我瞌埋眼都知呢個係哲宏，呢樣嘢其實係好值錢，呢首歌絕對唔易唱…我好佩服你去到呢個年紀仲有咁多中氣，你令到我覺得人生好有希望！」至於哲宏女兒郭美汐，為了在《中4》舞台演唱廣東歌，於極短時間內苦練廣東話獻唱《哭泣遊戲》，體育精神令周國豐亦忍不住大為折服：「好appreciate你咁短時間去練廣東話，真係好彩你聲底好靚，同埋你音樂感好好，即使廣東話唔係你最擅長嘅。」海兒：「中低音好自然好舒服，感情、Rhythm都非常之好。」

由於郭氏父女均未能獲得5燈，二人最終均要選擇PK對手，礙於二人太好人，故挑對手時不是看強弱、而是看是否「有兩句」，結果美汐因而作出了全晚最「好人」也最膽大的選擇，就是主動挑選地獄級選手「唯一」PK，全場參賽者見狀均忍不住大嗌牙煙：「點解會揀佢架？」就連評審周國豐也忍不住戥美汐肉緊：「唔使咁好人㗎！呢個始終係比賽要贏，兩父女都太好人啦。」最終被視為「地獄級對手」的唯一，演唱《Diamond》時獲評為「易過食生菜」，周國豐更直指期待唯一之後更上一層樓的表現，到底唯一與美汐最終誰人可率先晉級，密切留意節目。

另今集藝人代表亦會「回歸」，出場的是之前引發頗高討論度的「貓女郎」；演唱《練習》的「貓女郎」，還意外引發肥媽、周國豐「腹式呼吸」之爭。事緣海兒建議「貓女郎」：「好多做藝人嘅女仔成日要縮肚，肌肉慣性向入收，要識得放番鬆個肚皮。」周國豐即抵死向肥媽挑機：「呢個係咪要問阿媽？你而家係咪縮緊個肚？」肥媽亦不客氣「接招」鬧爆周國豐：「唔使縮㗎我個肚皮，不嬲都凸出嚟，所以我咁好氣，（你）係咪未畀人鬧過？」

藝人代表「貓女郎」登場引發「腹式呼吸之爭」 肥媽肚腩被取笑鬧爆周國豐

