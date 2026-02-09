焦點

黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇

中年好聲音4 | 藝人代表「白羊君」成5燈歌手其中一人 海兒讚梁煜坤唱法赤裸

「70強一對一PK賽」第3回，今集誕生了5位5燈選手，分別是尹景順梁煜坤、藝人代表「白羊君」、吳亦偉與陳旭培，當中尹景順、吳亦偉與陳旭培上回合都攞5燈，名副其實是「十燈魔人」！

35歲馬來西亞駐場歌手、有「大馬男王菲」美譽的尹景順，曾與《中4》評審谷婭溦13年前於《華人星光大道2》並肩作戰。上回合尹景順唱徐佳瑩的《身騎白馬》，被周國豐封為「東方不敗」。今次他繼續女歌男唱以王菲名曲《愛與痛的邊緣》出戰，極度悅耳。唱畢後雖然獲得5燈，但因依然不滿自己演出而扁嘴扭計。

尹景順去晉級區繼續扁嘴勁搞笑

周國豐讚尹景順歌聲辨識度高：「你唱功好全面，唔會令人聽完似水過鴨背。」尹景順聽畢玄爆分享：「其實唱歌唔可以諗住傷心就用傷心嘅感覺去唱，應該係用當時候嘅感覺去睇呢一首歌，用感覺表達畀觀眾。」

肥媽亦讚尹景順歌聲動聽，但就著他就算不滿自己演出，亦不要扁嘴：「佢唱到後尾自己忟自己，扁嘴發脾氣。你都炒咗碟餸出嚟，擺咗上碟，做乜掉鬼咗隻鑊？」、「你唱得好好，冇嘢係完美！」車婉婉則講笑搞氣氛：「其實我好少叫啲5燈反省吓，麻煩你去嗰邊反省吓。」最有趣是尹景順進入晉級區欣賞其他選手演出時，都繼續頻頻扁嘴「反省」，看來仍耿耿於懷自己剛才的表現。

海兒讚梁煜坤唱法赤裸

任藝人經理人的35歲梁煜坤唱《你一定要幸福》，獲周國豐讚：「你帶到觀眾進入故事、有說服力，你外形討好，賞心悅目。」張佳添則讚梁煜坤唱歌技巧服務感情，非常難得。海兒：「唱法好赤裸，好需要勇氣與真誠先做到。」

被視為大熱的配音員陳旭培唱《Against All Odds》，憑出色唱功及細膩感情，再次贏得5燈。至於「白羊君」雖然被指震音完美得似機械，但愈唱愈好的他憑雄渾有力又充滿情感的聲線，最終打動所有評審畀燈。43歲音樂製作人吳亦偉又跳又唱《冷水澡》，成功炒熱全場氣氛，5位評審更跟住他一齊「Un」，攞5燈實至名歸。

