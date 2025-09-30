中年漢被指非禮親女3罪脫 官指事主證供矛盾 批主控無法協助法庭 絕對不專業

47 歲男子被指於 2022 年 3 度觸摸 12 歲親女的胸口及私處，又強迫親女為他手淫等，被起訴 3 項非禮罪。案件經審訊後，法官謝沈智慧周一（29 日）於區域法院頒下判詞，裁定被告 3 罪罪名不成立。



判詞提到，女童 X 曾先後向學校老師、社工及醫生供述非禮細節，但各版本的日期、次序節均有嚴重分歧。例如事主供稱發生非禮的部分日期，被告根本不在港，X 又曾加插手淫及口交等案情。法官最後拒納 X 的證供，裁定被告 3 罪脫。



法官在判詞批評，主控認為 X 的證供清晰直接，「簡直是漠視證供、強詞奪理，誤導法庭」，又指在結案時曾要求主控就證供分歧陳詞，但主控無法協助法庭，「還於庭上嚎啕大哭，引致本席須數度休庭，還聲稱沒有服藥，突然拿出藥物於庭上服食，行為絕對不專業，令人咋舌」，要求律政司跟進。



律政司回覆《法庭線》查詢指，會仔細研究法官的裁定，再決定如何跟進，並會繼續秉持《基本法》第 63 條下的憲制責任，公平和專業地進行所有檢控。

判詞：X 證供有嚴重分歧、自相矛盾

被告化名 L.W.H.（現 47 歲）為內地居民，其女兒 X 於 2010 年在內地出生，案發時居於香港。3 項非禮罪指被告於 2022 年間先後 3 度非禮 X。

判詞引述本案背景指，女童 X 於 2023 年 5 月向學校老師透露遭父親非禮，校方報警處理。法官認為，X 於不同場合的證供有多處分歧，例如指稱非禮發生的月份、案發年級，部分指稱發生非禮的日子，被告更不在香港。

針對主控認為 X 的證供清晰直接，沒有隱瞞迴避 ，沒有揑造或誇大事實，法官批評，控方的說法「簡直荒謬」，「簡直是漠視證供、強詞奪理，誤導法庭 」，因 X 的證供對於日期、次序和非禮細節，均有嚴重分歧、自相矛盾。

判詞舉例指，X 一度表示首次被非禮的時間為 2022 年 5 月尾，但在盤問下改稱為 2022 年 1 月。辯方向 X 展示多張照片，指被告與 X 母親於 2022 至 2023 年間，曾帶 X 到廣場與同學玩耍、到各處旅遊、與父親、即被告參與學校活動。X 曾指對旅遊沒有印象，而辯方指父親曾為她網購遊戲人物的衣服等，X 承認當時感到開心。

判詞又提到，X 向學校老師、社工及醫生描述案發經過時，均供出不同版本。例如 X 曾向老師表示有為父親手淫，二人口交等情節，但沒有向醫生提及這些細節。此外，學校老師發現 X指甲有損傷，X 一度稱是父親體罰所致，之後改稱父親搶電話時造成，最後指是自己咬指甲，說法自相矛盾。

官：主控沒盡責 行為絕不專業

法官裁定，女童 X 並非誠實可靠，拒納其證供。而控方只依賴 X 的證供舉證，故裁定被告 3 罪罪名不成立。

法官最後於判詞提到，控方檢控前有責任檢視證供，評估是否有合理定罪機會。而 X 作出的非禮投訴，細節出現嚴重分歧。而控方無法提供合理解釋，似乎沒有履行責任。

而且控方結案時，法官曾要求主控針對證供的分歧陳詞，但「主控官不但沒有協助法庭，還於庭上嚎啕大哭，引致本席須數度休庭，還聲稱沒有服藥，突然拿出藥物於庭上服食，行為絕對不專業，令人咋舌」，下令把裁決抄送予律政司作跟進。