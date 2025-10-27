中年男向途人索「應急錢 」後失聯 涉詐騙油尖區落網扣查

印度年度最大節慶之一「排燈節」（Diwali）10月20日登場，根據瑞士IQAir數據顯示，首都新德里截至22日的空氣品質，持續處於「危險」等級，多地空氣品質指標（AQI）至少達到300，而城市東部有地方甚至超過500，是最嚴重級。民眾雖然表達憂慮，但似乎也已習以為常。 此外，最高法院日前還放寬新德里的煙火禁令，允許19日、20日兩天施放所謂「環保煙火」，空污物質排放量較傳統煙火少30%到50%。然而，根據印度當局評估，新德里未來幾天的空氣品質都不太可能獲得改善，預計維持在「差」到「非常差」之間。 在聖城阿尤德亞（Ayodhya），10月19日點燃超過260萬盞油燈，刷新金氏世界紀錄，為排燈節拉開序幕，四處燈火輝煌，還有雷射燈光秀、無人機表演等。排燈節期間，公司行號也會發放獎金，類似於年終獎勵，因此民眾手頭也特別寬裕，親友間會聚會並交換禮物。

Yahoo 國際通 ・ 9 小時前