港鐵尖東站內男子跌倒 頭傷清醒送院

將軍澳驚現骸骨 警方相信是不明動物屍骨
將軍澳至善街驚現細小骸骨，引起市民驚恐，警方經初步調查，相信是不明動物的屍骨。 案件列作「動物屍體發現」處理 有網民近日在社交平台發布圖片，指在將軍澳將南舊橋附近，發現一堆細小的白骨。警方今日表示，在本月16日下午3時18分接獲途人報案，指在至善街5號發現一些骨頭。警員接報到場，經初步調查，相信屬於不明動物am730 ・ 1 天前
石鼓洲南丫島先後現浮屍 1男1女身份未明
石鼓洲南丫島先後現浮屍。今日(23日)下午2時許，在石鼓洲對開約兩公里海面，有途人發現一名女子載浮載沉，救援人員接報到場，將女子救起，證實她當場死亡。am730 ・ 10 小時前
吳婉君捱嘲「復合家暴男」 怒斥：檢討被害人不正常
【on.cc東網專訊】台灣「台8女神」吳婉君今年3月自爆遭恐怖情人趙駿亞家暴，導致身心受創，需要停工休養，未料短短3個月時間就被爆已復合，令全城愕然。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
華囚犯涉買通曼谷獄警 獲安排性服務
【on.cc東網專訊】泰國曼谷中央監獄近日爆出懷疑貪污案件，有獄警收取高達7位數字賄賂，向被關押在內中國重犯提供各種VIP待遇，甚至安排華籍性工作者提供性服務。泰國獄政廳周五（21日）公布已調離相關人員，同時聯同多個部門調查。on.cc 東網 ・ 1 天前
街馬領取行李安排混亂 排長龍等至少半小時 跑手鼓譟大會急致歉
【on.cc東網專訊】「嘉里香港街馬2025」慈善跑今早(23日)舉行，其中全馬和半馬參賽跑手陸續完成賽事，並抵達位於中九龍繞道油麻地交匯處的終點打算取回個人物品時，卻因領取行李系統故障，需大排長龍等候並尋回個人行李，不少跑手感到鼓譟，認為主辦方安排混亂，令其等on.cc 東網 ・ 19 小時前
西營盤有學校遇竊 警方拘一疑犯
【Now新聞台】西營盤有學校懷疑被爆竊，警方拘捕一人。 檢獲的證物包括螺絲批、運動鞋及衣服等。警方指，周四接報，一間位於西營盤的學校有窗戶被破壞，懷疑遭到爆竊，翻查學校閉路電視後，發現有男子於周三晚上經窗戶爬入學校，在校內徘徊懷疑企圖盜竊。警方經調查後，周五在彩虹以入屋犯法罪，拘捕一名報稱裝修工人的41歲男子，警方指案件仍在調查，包括調查涉案男子是否涉及其他案件，而涉事學校經點算後沒有發現有任何財物損失。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
民主剛果東部安全形勢嚴峻 華促本國公民撤離
【on.cc東網專訊】中國外交部周日（23日）發公告指，當前剛果民主共和國安全形勢複雜嚴峻，東部北基伍、南基伍、伊圖里、上韋萊四省及周邊安全風險極高，部分地區處於交戰狀態，針對中國公民和企業的暴力衝突、武裝襲擊和綁架等惡性事件頻發。on.cc 東網 ・ 18 小時前
港產電子踢躂舞鞋誕生 舞步觸發鼓聲雷聲 小藝團突破香港有限空間：激發探索的勇氣｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】用舞步在地面敲出節奏和樂聲，踢躂舞既是舞蹈又是樂器，但因場地所限，在香港從來不是主流。年輕踢躂舞室 STEP OUT Studios 在小眾藝術圈默默耕耘，花兩年時間研發出能觸發鼓聲、玻璃碎聲、甚至說話聲的電子踢躂舞鞋，與跨媒介團隊和 5 位舞者在本週末演出香港首個電子踢躂舞劇場《The Next Movement》，以全新劇場體驗啟發觀眾面對未知未來的勇氣。Yahoo新聞 ・ 30 分鐘前
獨行賊潛西營盤學校企圖爆竊 空手而回翌日彩虹落網
【on.cc東網專訊】上周四(20日)早上，執法部門接報指西營盤一間學校的窗戶被破壞，懷疑遭賊人爆竊。警員翻查閉路電視片段，發現案發前一晚(19日)，一名男子經窗戶爬入學校後，一度在校內徘徊，企圖爆竊。幸學校經點算後，證實沒有財物被盜。on.cc 東網 ・ 1 天前
聞泰科技要求安世荷蘭切實回應溝通解決控制權問題
總部設在荷蘭的安世半導體的母公司中國企業聞泰科技發表聲明表示,自荷蘭經濟部不當干預以來,本著負責任的態度和維護全球客戶利益的原則,在中國相關政府部門的大力幫助與推動下,公司已主動釋放善意,明確表達願意與安世荷蘭方面就如何恢復聞泰科技的合法控制權、妥善解決當前爭端進行建設性溝通。但令人深感遺憾與不解的是,安世荷蘭方面至今未作出任何實質性回應。聲明要求安世荷蘭提出具有建設性且真正富有誠意的解決方案,又再次呼籲各方以理性、負責任的態度行事,共同維護安世半導體的穩定與繁榮,保障全球客戶的供應鏈安全。 (BC)infocast ・ 10 小時前
全城街馬裝有個人物品膠袋散落空地 有跑手稱難尋回 主辦單位就事件致歉
【Now新聞台】比賽開跑前，跑手用大會提供的透明膠袋裝起個人物品，跑完後到終點領取，但一袋袋個人物品散落在空地。有跑手指難以尋回自己物品，不滿大會安排混亂。 主辦單位回應指，領取行李系統故障導致領取區出現人龍，就事件向跑手致歉。#要聞now.com 新聞 ・ 18 小時前
好人好事｜紅磡女子墮海 屈臣氏外籍高層來港公幹成救人英雄
紅磡有一名女子墮海，一名來港公幹的外籍屈臣氏高層剛好路過，毫不猶疑地跳下海救援。他事後指當時只是本能反應，相信任何人看到有人需要幫助都會這樣做。am730 ・ 1 天前
取消師生團赴日交流 教育局稱確保師生安全
【on.cc東網專訊】教育局昨日(21日)向傳媒證實，以安全為由退出今年日本官方辦的「21世紀東亞青少年大交流計劃」，取消下月7日至13日派中學生赴日交流。教育局稱鑑於中國公民在日本發生遇襲事件趨勢漸增，為確保師生安全，經審慎考慮後退出。on.cc 東網 ・ 1 天前
港近15萬人失業 財金官員：多個國際機構擬增聘人手
【on.cc東網專訊】雖然最新公布本港今年8月至10月的失業率為3.8個百分點，較上一期下跌0.1個百分點，但仍有近15萬人失業。財金官員指受到地緣政局影響，全球投資者重新評估資產組合的風險，並調整投資策略、分散風險，香港成為資金避險的安全港，而今年以來，多隻重on.cc 東網 ・ 20 小時前
基孔肯雅熱｜新增一宗輸入個案 患者曾與另一確診家人到訪深圳
【Now新聞台】本港新增一宗感染基孔肯雅熱輸入個案。衞生防護中心稱，新增個案涉及一名66歲男子，與周五公布的60歲女患者來自同一個家庭，兩人在本月中一同到過深圳。男患者周四起出現關節痛，血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應，獲安排在仁濟醫院接受治療，目前情況穩定，中心會向廣東省衞生當局通報個案。本港今年累計錄得68宗基孔肯雅熱確診個案，當中有4宗屬本地個案。不斷更新｜基孔肯雅熱疫情總覽#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
越南中南部遭洪災侵襲 增至55死13失蹤
（法新社河內22日電） 越南的中南部地區從10月下旬以來持續降下豪雨，並引發嚴重洪患。越南環境部今天發布聲明表示，從11月16日以來，有6個省分至少55人罹難，另有13人下落不明，搜救工作仍在持續進行。法新社 ・ 1 天前
油麻地幸運大廈七旬翁食麵鯁喉 送院搶救惜返魂乏術
油麻地一名老翁懷疑食麵鯁死。警方今日下午2時許接獲一名女子報案稱，其76歲余姓丈夫在油麻地柯士甸道65號幸運大廈的寓所內，懷疑食麵時鯁喉並暈倒。救援人員接報到場，把老翁昏迷被送往伊利沙伯醫院搶救，惜最終返魂乏術，案件列作「送院時死亡」，老翁死因有待驗屍後確定。 本港在兩個月內亦曾發生同類意外，上月28日一名老婦在am730 ・ 13 小時前
狗狗因主人住老人院失依靠 獨守舊屋卻遭人投訴要捕捉
【動物專訊】錦上路田心村約4歲的狗狗「大舊」，因主人兩年前入住老人院，他一直獨自留守在荒廢舊屋內，全靠熱心村民餵食才得以維生，然而有些村民卻不打算放過這可憐的狗狗，以他會吠叫嚇到小孩和四處大小便，提出漁護署捕捉他。有義工不忍心看到狗狗被捕捉，因此希望幫狗狗找到暫托或領養家庭。 協助狗狗尋家的熱心市民May Wai表示，大舊的主人在兩年前入住了老人院，留下了大舊在荒廢舊屋內，一些街坊將食剩的飯餸給他，但大部分時間狗狗都沒人理會。她表示，近期有村民想聯絡漁護署捉狗，原因是指狗狗四處大小便，亦有村民指控狗狗嚇到小孩。 她為大舊抱不平，說：「大舊因為以前習慣看門口，所以見到陌生人他會吠，於是就有其他人說要報漁護署把他捉走。」她又形容，大舊其實很溫馴，只要跟他相熟，他便會十分友善。 狗狗已經失去依靠，只是繼續住在他認為是家的舊屋，但還有人想將他趕絕。餵狗義工希望幫狗狗找到暫托或領養家庭，讓他可以安穩地過新生活。 如有意暫托或領養這可憐狗狗，可透過Facebook與May Wai聯絡（ https://www.facebook.com/may.wai.7 ）。 The post 狗狗因主人住老人院香港動物報 ・ 16 小時前
一姐與男友蜜遊 盡騷身材「吸」鯊魚埋身
【Now Sports】網壇一姐白羅斯球手莎芭列卡早前失落WTA年終賽后冠，但今年賽季完結後，她由網球服裝換上比堅尼大曬美好身段，近日與富商男友法古利斯同遊馬爾代夫，享受陽光與海灘，暢飲龍舌蘭酒，浮潛時無懼與鯊魚近距離游泳，藝高人膽大！莎芭列卡（Aryna Sabalenka）今季成功衛冕美網，首次殺入法網決賽，也是繼2022年後再次躋身WTA年終賽決賽，成績絕對驕人，雖未能贏得WTA年終賽「埋齋」，但難得空閒與男友遊玩，心情自然勁靚，日前在社交平台大曬在馬爾代夫「大解放」，展示穿著多套不同款式、顏色的比堅尼，與男友二人世界「充電」，她更留言「只有我們！」。莎芭列卡男友法古利斯為「超級食物」Oakberry的創辦人，同時他與女友一樣，身材管理同樣出色，莎芭列卡度假之餘，繼續健身、打排球保持體能，舉起手機與六嚿腹肌的法古利斯自拍騷弗爆身段。莎芭列卡在12月28日在杜拜參與「性別大戰」表演賽，與澳洲「壞孩子」球手基利奧斯大鬥法，基利奧斯今年因傷患只打5場比賽，莎芭列卡更說：「我真的覺得會贏。」相關圖片：https://www.instagram.com/p/DRLGK5ekugI/?imgnow.com 體育 ・ 1 天前
金裕貞《親愛的X》化身惡女美貌封神！金裕貞減肥護膚方法公開大晒緊緻馬甲線直角肩！
金裕貞主演的《親愛的X》持續熱播中，金裕貞飾演女演員白雅珍，美麗的面具下卻是患有反社會型人格障礙症、冷酷無情的瘋女，劇中走紅地氈時更大曬螞蟻腰及性感鎖骨，被封為新一代「美瘋代表」！今天為大家整合金裕貞減肥身材管理及護膚方法，一起看看童星出道的她是如何時刻保持最佳狀態。金裕貞《親愛的X》首次飾演惡女由金裕貞、金永大、金度勳及李烈音主演、改編自同名漫畫的最新韓劇《親愛的X》，劇情講述金裕貞飾演的白雅珍自小命途坎坷，長期被親生媽媽家暴，更目睹爸爸親手殺掉媽媽，悲慘的童年令她患上反社會型人格障礙症，不惜利用身邊的人向高處爬，透過心理操縱與欺瞞最後成為炙手可熱的女星，最後被一直以來默默守護在身旁的尹俊瑞（金永大 飾）在眾人前揭開真面目。金裕貞《親愛的X》大晒螞蟻腰、直角肩金裕貞在劇中走紅地氈時身穿黑色禮服大晒螞蟻腰和直角肩，另外穿起銀色抹胸禮服時更露出白滑美胸，好身材一覽無遺，性感程度爆錶！金裕貞來港出席活動金裕貞早年來港出席品牌活動，曬出纖瘦身材！Photo Source: Calvin Klein加上金裕貞的近照盡顯緊緻馬甲線，就連雙腿也十分纖長！一起看看金裕貞的護膚及身材管理。金裕貞護膚方ELLE.com.hk ・ 1 天前