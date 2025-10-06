甜品食譜｜南棗芝麻核桃糕 甜甜軟軟 (附影片)

近日有人請我食紅棗糕, 真是好好味呀!!! 但 1 百多元 只有十多粒, 真是太昂貴!!! 所以我決定翻造, 但紅棗不是每人也可接受... 所以我會由紅棗變正南棗, 今次讓我們來復刻 "南棗糕"啦 成品: 1盤 (20X20cm) 難度: 入門 所需時間: 45分鐘

製作時間: 1小時內

份量人數: 9人以上



食材

南棗泥 300g

清水 250g

蔗糖/黃糖 30g

麥芽糖 200g

植物油 25g

粟粉 20g

清水 20 g

核桃 250-300g

芝麻 適量





作法:

1 ：

詳細做法請查閱YouTube: https://youtu.be/drkMtbI045c

2 ：

大火，南棗先蒸10-15分鐘。放涼，去核。

3 ：

核桃以170-180’c，爐10-15分鐘。備用。

4 ：

芝麻；白鑊(沒水沒油) 炒至金黃色。備用。

5 ：

南棗肉和250g清水混合，放入攪拌器，打成蓉。過濾，去除外衣。

6 ：

小火-中火，南棗肉炒至微熱，加入蔗糖/黃糖。 炒至糖融化。

7 ：

加入麥芽糖，植物油。炒至出現小氣泡。

8 ：

粟粉和20 g 清水先混合，倒入南棗肉中，炒至收汁。 步驟 6 - 8，過程需時大約20-30分鐘。

9 ：

轉微火或關火，加入核桃和芝麻，立即混合。

10 ：

倒入有烘培紙的盤子中，壓實。

11 ：

放入冰箱(雪櫃)一天，才切至喜歡形狀。

12 ：

糯米紙包裹。 完成





