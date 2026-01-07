中式糖水 = 減肥大忌？合桃露熱量竟等於1.5碗白飯！ 「這款」糖水反而有助預防骨質疏鬆？｜營養師Audrey Tam

天文台今早最低氣溫 10.9 度 料明日後日早上持續寒冷
天氣轉涼，乾咳、喉嚨乾癢、皮膚乾燥等問題紛紛出現，所以不少人會多食幾碗中式糖水來滋陰潤燥、暖身暖胃，但你知道嗎？一碗看似健康的合桃露，熱量竟等同1.5碗白飯，隨時要慢跑一小時才能抵銷…問你怕未！
19款中式糖水熱量：合桃露「最邪惡」？
不少人以為中式糖水比西式甜品健康，因為不含牛油、忌廉、芝士等高脂材料。然而事實是，有些中式糖水仍會有椰汁、湯圓、花生、芝麻等，並加入大量砂糖、冰糖烹煮…以腐竹雞蛋糖水為例，質地稀薄，看起來清淡，但實際上熱量和脂肪含量不容小覷。腐竹本身是由豆油製成，每100克腐竹含460卡路里，脂肪約佔整體熱量約42%。假設你每日食一碗，十日就可能增重一磅！正謂「小數怕長計」，若你常常食中式糖水又關注肥胖、三高問題，一定要控制進食份量。
營養師貼士：這樣食 熱量減一半！
拉上補下：預先安排減少正餐分量，拉上補下，糖尿病患者也應根據情況減少或換算飯量，以穩定血糖並控制整體熱量攝入。
飲食調整：如豆腐花、涼粉等，可以要求將「糖水、糖漿、椰漿」另上。
雙拼更低卡：將合桃露、腰果露等轉雙拼豆腐花，熱量可減約100卡路里。
自製甜品：可減糖或使用代糖；低脂花奶亦可用椰汁或忌廉代替。
「健康糖水」推介
豆腐花：相對其他糖水，熱量和脂肪屬較低。黃豆製品富含植物性蛋白質和大豆異黃酮，有助維持好膽固醇水平和防止骨質疏鬆，穩定女性體內荷爾蒙，對更年期女性尤其有益。食用時記得不要加入過多的糖水或黃糖。
蕃薯糖水：熱量低且幾乎0脂肪，同時富含纖維、鉀質和胡蘿蔔素，既有營養又增加飽足感，有助促進腸道蠕動，預防便秘，亦有助穩定血壓。而當中的薑片更具驅寒暖胃之效，促進血液循環，舒緩感冒症狀，是不錯的秋冬甜品之選。
南北杏雪耳木瓜糖水：木瓜被譽為「萬壽果」，因其富含維他命 A、C和木瓜酵素（papain），有助促進消化、滋潤皮膚，特別適合愛美又愛食甜品的女士。在云云眾多甜品中，南北杏雪耳木瓜更是纖維含量較高的一款，每碗約含有 4.3克膳食纖維，相當於攝取了兩碗菜心！
