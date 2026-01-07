中式糖水 = 減肥大忌？合桃露熱量竟等於1.5碗白飯！ 「這款」糖水反而有助預防骨質疏鬆？｜營養師Audrey Tam

【Now新聞台】寒冷天氣警告生效，早上元朗、大埔、荃灣及觀塘等多區都錄得最低氣溫約10度。天文台指，未來一兩日仍然寒冷。在紅磡碼頭，有泳客如常游早水，有醫生表示天氣轉凍，較多人因咳嗽和呼吸道疾病等求診，又預料流感病毒再度活躍，呼籲市民及早接種疫苗。在周一一度需要輪候超過10小時的廣華醫院急症室，今早求診病人不多，次緊急及非緊急的病人輪候約1小時至3.5小時可就診。陳太：「約九時來。(等到現在知不知還要等多久？)現在已經照了X光，應該已經檢查完。(覺得輪候時間長或短？)也不長、很快。」趙小姐：「我猜要等四小時。(有沒有考慮看私家醫生？)本身她在廣華醫院就醫，所以回來比較好。」有醫生在本台節目《時事全方位》稱，隨著天氣轉凍等因素影響，預計流感病毒或再逐漸活躍，呼籲市民盡早接種疫苗。亞洲兒童傳染病學會會長關日華：「剛剛過了一個假期，很多外遊人士病毒會帶回來發病，另外溫度真的慢慢開始很凍，呼吸道病毒在凍的溫度，在繁殖機會和人體抵抗力對這些病毒都會相對地減低，預計流感數目會緩緩升高，接下來又有春節假期，所以這會徘徊一段較長時間。」有家庭醫生就稱，近期較多人因咳嗽、血壓高和呼吸道疾病求診，又擔心天氣寒冷導致低溫症，建議市民要多留意身體狀況。家庭醫生林永和：「天氣凍擔心與諾如病毒或沙門氏菌、大腸桿菌等，大家相聚在室內地方進食時，可能有些衞生處理不當，都容易有腸胃炎影響。血壓、心跳在天氣凍時有變化，若本身有心血管疾病或血管塞，但未有明顯病徵，我們都擔心會引發急性心臟血管栓塞。」衞生署稱長期病患者較易因為氣溫驟降而令病情惡化，建議他們要加穿禦寒衣物和攝取充足的熱量。衞生署又提醒市民使用保暖電器時要注意安全，室內應該保持空氣流通，如果感到不適應盡快求醫。 #要聞

now.com 影音新聞 ・ 22 小時前