【動物專訊】成犬要尋家並不容易，失去了一隻腳的狗狗要獲青睞更加困難。曾在打鼓嶺放養的8歲狗狗「薯仔」，去年11月遭遇改變一生的悲慘經歷，他中了捕獸器，失去了右前腳，原主人80多歲婆婆無力照顧殘疾的薯仔，在義工游說下強忍不捨，終答應讓薯仔尋找新家庭。帶著婆婆的愛，義工的決心和狗狗的堅強，薯仔努力適應了三腳生活，至今已出席了3場領養日，可惜仍無人問津。義工沒有放棄，仍希望薯仔最終有快樂的結局。

本報在去年11月曾報道薯仔慘中捕獸器，薯仔是80多歲的婆婆所養，不懂如何處理薯仔的傷勢，義工Rebecca得知後將狗狗送醫，可惜狗狗傷勢嚴重，最終要截肢。婆婆曾在獸醫診所探望薯仔時，叫薯仔乖，身體康復後會接他回家，薯仔聽到後也乖乖躺下休息。

廣告 廣告

不過，年時已高的婆婆無力悉心照顧截肢後的薯仔，而且繼續放養也會令薯仔遭遇危險，最終義工游說到婆婆同意將薯仔轉名給義工照顧。

溫馴乖巧的薯仔適應力很強，不但習慣了三腳行動，還很快習慣家居生活，現時在由付費暫托照顧。Rebecca表示，薯仔性格慢熱，和貓不太能相處到，但與人相熟後便可以任摸。狗狗已經出席了3場領養日，惟一直沒人問津，Rebecca沒有放棄，形容可能只是緣份未到，希望薯仔能找到一個願意愛他的領養家庭。

如有意領養可憐而堅強的薯仔，可透過Facebook與Rebecca聯絡（ https://www.facebook.com/rebecca.szeto.9 ）。

相關報道：

打鼓嶺狗狗慘中捕獸器需截肢 八旬婆婆：要乖呀好了帶你回家

薯仔去年11月中了捕獸器，右前腳重創需要截肢。

原主人婆婆曾想接回薯仔，但最後答應將薯仔交義工安排領養。

乖巧的薯仔已適應家居生活。

義工正努力為薯仔尋領養家庭。

The post 中捕獸器慘被截肢狗狗盼過新生 努力出席領養日追尋幸福 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.