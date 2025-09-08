中捷綠線G6站聯開案動工 信義房屋教挑屋

▲台中捷運綠線G6 站聯開案於今年7月動土，周邊屬於早期發展商圈，有許多條件頗佳的中古成屋，包含總價帶在1,000萬左右的華廈、1,500萬以下的震後電梯社區，以及300-400萬左右的電梯套房。（圖／信義房屋提供）

[NOWnews今日新聞] 台中捷運綠線文心崇德 G6 站聯開案於今年7月動土，預定2028年下半年完工，將成為結合郵政、商場及住宅的複合式大樓，外界普遍看好將為在地創造更多發展動能。文心崇德站是台中運量第三的捷運站，屬於機能成熟的四期重劃區，受惠於軌道經濟及北屯區周邊重劃區建設，預售案單價已屆6字頭。但在地房市專家也說明，文心崇德站周邊屬於早期發展商圈，有許多條件頗佳的中古成屋，包含總價帶在1,000萬左右的華廈、1,500萬以下的震後電梯社區，以及300-400萬左右的電梯套房。

信義房屋文心捷運店專案經理林俊明說明，文心崇德站位於文心路四段與崇德路二段交叉口，周邊受惠於捷運發展及鄰近11期漢神巨蛋、洲際棒球場等建設，因此在崇德路、文心路交叉口，及沿著漢神巨蛋發展出可與公益路匹敵的「美食一級戰區」，許多知名餐廳都來插旗，又有大型量販店等等，以及傳統北平商圈、天津商圈，小吃餐平價餐平林立機能非常方便，新案單價在45-60萬之間，若是想要購入全新的3房含車位電梯大樓，建議預算要準備在3000萬左右。

但相比新社區的高單價及高公設，林俊明則推薦若有預算考量，或喜好室內使用空間夠大的消費者，可以往中古成屋市場尋覓，由於文心崇德屬於早期發展商圈，因而有多元的住宅產品選擇，物件基地都在捷運周邊，社區狀況也都維持得不錯，且同享商圈的優質機能，價格卻相對更平實親民。

林俊明說明，來此購屋的買家多為30-45歲的青壯年族群，多有「先求有、再求好」的想法， 他舉例，屋齡在30年左右的中古華廈而言，單價約在 25萬-30萬，總價有機會在千萬元上下，但大部分的客群偏好921後興建的電梯社區：如屋齡20-30年之間的電梯大樓總價約在1200-1500萬之間，視社區的保養狀況、管理情形以及建商品牌有所差異；而屋齡在10-20年的含車位三房標準品總價則落在約1800到2200萬上下。

林俊明也說，文心崇德站周邊也有一些規劃為純套房的電梯社區，權狀約10-12坪，總價在300-400萬之間，自住或收租都頗為適合，偶有出現300萬以下的產品，成交速度可說是秒殺。

林俊明總結，文心崇德站這一帶從捷運宣布入駐以來，歷經開工、通車到各項建設發展，為本就熱絡的當地房市創造更多宜居條件，房價也有明顯成長，但相對北屯其他重劃區仍然相對親民，隨著2028年聯開案將完工，以及鄰近區域如11期的洲際棒球場、漢神巨蛋啟用，未來發展備受看好。

