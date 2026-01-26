中文大學「四條柱」遭改圖 內地平台賣聘書 2 萬元做終身教授 劉健遠任「副院長」 中大：保留追究權利｜Yahoo

香港國學發展研究院將中大門牌改成研究院的名稱。

【Yahoo新聞報道】不時有個別機構以「香港」和「學術」為賣點賺錢。近期，內地社交平台就有帖文指顧客只需要付款，就可以成為「香港國學發展研究院」的顧問、教授等。翻查香港國學發展研究院的網站，該網更利用了中文大學的大學道入口門牌、俗稱「四條柱」的相片，「改圖」成為「香港國學發展研究院」。

中文大學回覆《Yahoo 新聞》，指近日發現有機構透過網站使用未經授權並擅自修改中大校園設施圖片，並將中大校名標誌替換為有關機構名稱。中大從未授權或同意有關機構作出上述使用，校方已要求有關機構立即停止並承諾不再以任何形式使用、發布、分發或推廣上述經篡改圖片，亦要求全面移除並刪除有關圖像，並須向中大提交正式書面確認，確認停止侵權行為和刪除照片，且要承諾未經中大書面批准，則不可使用任何涉及中大的圖像及相關材料。中大並且表示，「保留一切法律追究權利。」

《Yahoo 新聞》亦已經向香港國學發展研究院查詢，正待回覆。

中大大學道入口門牌（Google Maps）

聲稱學術著作逾 1,300 部

根據網站簡介，研究院聲稱他們是一所坐落在香港的「卓越文化機構」，並經香港特區政府批准設立，研究院以中國國學為基礎，致力多領域研究，「涵蓋文學、易學、歷史學、中國哲學、國學傳承、中醫和風水學等多學科領域」，又指研究院匯集了來自國務院發展研究中心、國家文化產業研究中心、港大、中大、北京大學國家發展研究院、清華大學國學研究院、中國人民大學國學院等學術界專家組成的精英團隊，網站稱他們的學術研究人員及專家團隊成員逾 400 人，本科生超過 1.3 萬人，學術著作及學術期刊發表逾 1,300 部。

香港國學發展研究院的網站指，研究院由院務辦、理事會、學術委員會，以及廉政檢舉部門組成。至於在「院務領導及執政」的頁面，就提到研究院的主要人員名單包括「院務辦主任」為陳明誠，「執行院長」為鐘肅正。

3 年前稱曾赴中聯辦、港大交流 配圖來自其他網站

網站亦有記載研究院高層曾經出外交流的情況，其中院務長李誌遠 2023 年夏季就出席了一場「國際文化對話活動」，不過未有詳述活動名稱。網站又在 2023 年 7 月和 8 月分別發表文章，表示先後到訪過香港大學和中聯辦，受到招待，不過《Yahoo 新聞》翻查研究院聲稱前往港大交流相片，發現該相片早在 2023 年 7 月就由暨南大學經濟學院發布。當時，暨南大學經濟學院經濟學院院長馮帥章、黨委書記成品興等人前往港大，跟港大經管學院院長蔡洪濱教授對談。至於研究院在 8 月聲稱往中聯辦交流的相片，就在中共湖北省委外事工作委員會辦公室網站找到，當時湖北省港澳辦主任章笑梅在 6 月 25 日至 30 日前往港澳，表示要促進兩地交流合作，章笑梅當時就曾經到訪香港中聯辦。

另外，在網站的「學術委員會」欄目，研究院就提到學術委員會顧問、客座教授等的角色，不過欄目背景是行政長官李家超上任時跟一眾問責班子會見傳媒時的大合照，動機未明。

研究院表示曾到中聯辦交流的附圖，在較早時期曾於中共湖北省委外事工作委員會辦公室網站發布過。

研究院學術委員會分頁的背景圖片是行政長官李家超上任時的新班子合照。

2 萬元做「榮譽終身教授」

至於付費成為教授的情況，《星島日報》就報道，有在內地社交平台推廣香港國學發展研究院聘書的博主就表示，「學術委員會顧問」索價 1 萬元，「特聘教授」以及「榮譽終身教授」就分別索價 1.5 萬元和 2 萬元。

劉健遠：好過牛津 / 劍橋好多

《Yahoo 新聞》在社交平台 Threads 找到一位名為「劉健遠」的人士，其公開帳戶的個人簡介表示自己的身份包括是「香港國學發展研究院 院務辦 副院長」。他曾經在 Threads 發表帖文，表示「我真係覺得呢張好過，牛津 / 劍橋好多」，「還有法庭蓋章」、「擁有實權的」。根據劉健遠在帖文上載的圖片，研究院在「二零二三年年十月三十日」發出了「院務辦聘任書」給劉，指他因在其專業領域卓越貢獻，因此經院務辦投票決議後，就聘用劉為「副院長」，任期 3 年。

至於劉提及的「法庭蓋章」，就指經過公證人即律師安排，為其文件安排高等法院的印鑑加簽。不過司法機構在文件上已經明確表示，文件加簽只為確認公共文件上簽署的真確性，以及簽署人的身分，「此項文件加簽並不就文件的內容作出證明」。劉健遠在發布帖文後受到爭議，不久就將帖文刪去。

就有關情況，《Yahoo 新聞》已經向劉健遠查詢，正待回覆。

劉健遠在 Threads 表示自己是香港國學發展研究院院務辦副院長。

劉健遠指他獲得的聘任書比牛津 / 劍橋發出的更優勝。（劉健遠 Threads 圖片，由用戶 isawhereru 擷取）

劉健遠的聘任書。（劉健遠 Threads 圖片，由用戶 isawhereru 擷取）