《中文怪物》小百合遭排擠？麻由回應被惡剪

▲《中文怪物》節目中麻由（如圖）被指控霸凌早川小百合，對此她回應遭到惡剪，且拍攝後有向小百合道歉。（圖／Kus dreams 酷的夢 YouTube）

[NOWnews今日新聞] YouTuber酷製作的綜藝節目《中文怪物》昨（4）日播出第四集，沒想到日本隊伍卻爆發內訌，早川小百合因為不滿藤井麻由與愛子互捧中文能力，唯獨不認同自己，受訪時直呼自己被欺負，還跟其他組參賽者抱怨：「她們真的欺負我，不喜歡可以去別的地方。」為此麻由今日稍早在社群Threads發文，透露片段遭到惡意剪輯，並且自己事後有跟小百合道歉，雙方當時已經和解。

《中文怪物》日本隊爆內訌 小百合稱遭隊友欺負

《中文怪物》第四集中，參賽者需要透過吃辦桌分組來組隊競賽，而晉級的日本籍參賽者大田太郎、三浦直矢、麻由、愛子、早川小百合正巧被分到了同一組。聽到同桌的人是自己隊友時，他們開始問起「誰中文最好？」尋找可以幫助隊友脫困的一線生機。

大田太郎表示「應該麻由吧！」這時麻由則回應：「其實愛子中文也很好。」因為愛子的老公是台灣人，認為愛子是所有人之間最常使用中文的人；而提到中文最不好的人，麻由則回應：「小百合！因為她常常日本、台灣兩處跑。」認為對方的中文能力會因為時常來回日本、台灣而生疏起來。

因為小百合的中文實力沒有得到隊友認可，因此她覺得自己遭到了隊友討厭，接受訪問時不滿地說：「我被他們排擠」，還跑到其他組別跟朋友抱怨，「她們真的欺負我，不喜歡可以去別的地方。」片段播出引起網友熱議，對此同隊的三浦直矢還出面回應：「我們並沒有排斥她。」

▲小百合（如圖）受訪時認為遭到隊友欺負，認為他們不認同自己的中文能力。（圖／Kus dreams 酷的夢 YouTube）

▲小百合（右）跟好友抱怨自己遭到排擠。（圖／Ku's dream酷的夢- YouTube）

麻由出面回應 爆遭到惡剪、已跟對方道歉

針對相關爭議，麻由稍早透過Threads發聲回應，關於自己回應「誰的中文最不好？」，是因為製作單位先問了男隊友，接下來才問女隊友的能力，「當時節目組提問『女生的話呢？』我才二選一，用比較的方式，回答了能講出合理理由的人。」解釋自己其實回答了兩個問題，結果遭到節目組惡意剪輯，看起來才會像麻由在針對小百合，不過實際狀況並不是如此。

不僅如此，麻由透露在拍攝空檔，有主動去詢問小百合：「是不是哪裡我讓妳不舒服？如果有的話，請告訴我。」並且當下就向對方道了歉，而小百合也回應表示：「沒這回事。」雖然這個對話沒有被製作組給拍下來，不過是真實發生的事情。最後麻由呼籲網友不要誤會自己，「我知道節目會需要效果、我也會盡力讓內容更好看，努力爭取鏡頭。但被誤會我也蠻傷心的，請允許我為自己說話。」

《中文怪物》觀看資訊：



首播日期：9 月 20 日 18：00

集數：6集（每週六更新1集）

觀看平台：YouTube頻道 Ku's dream酷的夢-



