《中文怪物》止步第2關！咪蕾遭淘汰落淚

▲韓國YouTuber咪蕾（如圖）參加了酷所製作《中文怪物》，不過卻在晉級過程被淘汰，使她在現場落下了眼淚，而她也發文直言：「自學中文就來台灣真的很辛苦。」（圖／咪蕾Threads）

[NOWnews今日新聞] 法國YouTuber酷所製作的節目《中文怪物》，考驗100位在台外國人的中文能力，節目推出後獲得超高熱度。昨（27）日第三集節目播出，韓籍參賽者咪蕾在關卡中遭到淘汰，因為感謝現場其他參賽者的幫忙，使她在現場落下了眼淚，對此她也發文分享參賽心得，直言：「自學中文就來台灣真的很辛苦。」

咪蕾晉級過程遭淘汰 落淚發文：學中文很辛苦

咪蕾在Threads發文寫下：「沒正式學過中文的我，就直接在台灣環境適應，所以自學中文的時候其實很辛苦。」透露自己沒有接受過正式的中文教育就直接來到了台灣，其實在適應過程是非常辛苦的。不過這樣的她卻可以參加中文競賽節目，讓她感到非常開心。

同時咪蕾也感謝來自其他國家的參賽者，在比賽中大家不分國籍，為了晉級互相幫忙，因此自己在第二關結束後被感動哭了，「能夠跨越文化差異，彼此加油打氣的那份溫暖，讓我再次覺得住在台灣的外國朋友們真的都很有人情味。」

▲咪蕾感受周圍其他參賽者的熱情因此落淚。（圖／Ku's dream酷的夢 YouTube）

酷所製作的節目《中文怪物》耗時半年製作，斥資500萬精心打造場景設計以及後製細節，拍攝時動用17台攝影機、30台監視器，號召100位外國人齊聚一起PK中文，最終冠軍可抱回30萬獎金，並獲得「中文怪物」的稱號，全季共6集，目前已播出3集，被譽為是YouTube中最大規模中文比賽節目。

資料來源：Threads

📌觀看資訊－

首播日期：9月20日18：00

集數：6集（每週六更新1集）

觀看平台：Ku's dream酷的夢YouTube頻道



