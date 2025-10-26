中斷5年後 印度與中國將恢復直航

（法新社加爾各答26日電） 在中斷5年後，印度與中國今天將恢復直航，此舉不僅對貿易具有重要意義，也象徵這兩個亞洲大國在審慎重建彼此關係上向前邁進一步。

印度與鄰國中國是全球人口前二多的國家。兩國仍是戰略競爭對手，相互爭奪區域影響力，但自2020年在喜馬拉雅邊界爆發致命衝突後，雙方關係已逐步緩和。

印度政府表示，恢復直航將促進「人際往來」，有助於「雙邊交流的逐步正常化」。

印度與中國關係回暖之際，正值印度與主要貿易夥伴美國的關係面臨挑戰。美國總統川普（Donald Trump）下令對印度商品徵收50%懲罰性關稅，其幕僚指責印度採購俄羅斯石油，助長俄羅斯對烏克蘭的戰爭。

印度最大民營航空公司靛藍航空（IndiGo）將於今天晚間10時（格林威治標準時間16時30分）執飛首班飛往中國的每日航班，起飛地點為加爾各答（Kolkata），目的地為廣州。

印度與香港之間已有定期航班，而更多從印度首都新德里（New Delhi）出發飛往上海與廣州的班機，預計將於11月開始通航。