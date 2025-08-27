天文台料低壓區本週中入南海
中方促韓應對國內反華情緒 未回應美韓峰會
【on.cc東網專訊】南韓總統特使朴炳錫率團訪華，周二（26日）在北京人民大會堂分別會見中國全國人大常委會委員長趙樂際和國家副主席韓正。朴炳錫其後在座談會上說明訪華成果，稱如無意外，中國領導人10月將訪韓出席亞太經合組織（APEC）峰會。特使團會見的所有中方人士幾乎都高調提及南韓國內反華情緒，要求韓方採取措施。他又提到，韓方向中方表明中美關係穩定將有助中韓關係發展，中方闡明對中美關係的原則和立場，但未就韓美首腦會談表態。
南韓外交部指，雙方一致認為應在互信基礎上推動兩國戰略合作夥伴關係不斷成熟發展，促使關係重回正軌；商定紮實做好中國領導人訪韓的籌備工作，並致力擴大兩國人員往來和文化交流。特使團呼籲中方，積極協助在管理和保護境內的南韓抗日獨立運動遺址；又提到在韓朝交流中斷下，重啟對話與交流以防止因誤解或突發事件引發衝突至關重要，希望中方發揮積極作用。中方表示，上述遺址是中韓友好合作的象徵，具深遠歷史意義，將與韓方保持密切合作；並強調中方在朝鮮半島問題上的立場沒變，將繼續為推動半島問題的政治解決及維護半島和平穩定發揮建設性作用。
趙樂際會見朴炳錫時表示，中方願同韓方攜手努力，加強對話溝通，增進理解互信，深化務實合作，擴大人文交流。朴炳錫亦稱，南韓新政府願一同增進兩國人民之間的友好感情，推動中韓關係重回正軌，共同促進地區和平穩定與發展。另外，中國駐韓大使戴兵前一天在首爾出席中韓建交33周年紀念活動，強調兩國應深化經貿合作，鞏固友好民意，排除外部干擾。
