中方指日戰機惡意衝闖雷達搜索範圍 美國批解放軍行為無助和平穩定

解放軍被指以雷達照射日本戰機，觸發中日新一輪外交風波。 （topics.smt.docomo.ne.jp）

中日外交戰持續，最新一輪爭論圍繞解放軍戰機以雷達照射日本戰機。內地央視網頻道《玉淵譚天》昨日（9 日）公開錄音，證明中方曾向日本通報訓練行動。日本防衞大臣小泉進次郎今日（10 日）則回應指，日方當時未獲充分資訊。同時，美國國務院回應指，中國的行為無助於區域的和平穩定。

中方指日戰機「自然感知雷達信號」

事發於本周日（7 日），日本防衞省公佈，一架從解放軍航空母艦遼寧號起飛的殲-15 戰機兩度使用雷達照射日本航空自衞隊的 F-15 戰機。日本外務次長船越健裕同日召見中國駐日大使吳江浩，表達嚴正抗議。

翌日，中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上回應事件，表示中方當時在有關空域開展演訓活動，符合國際法和國際慣例，相關操作專業規範，無可非議。他說，艦載機在飛行訓練時開啟搜索雷達，是各國通常做法也是確保飛行安全的正常操作。此次事件的關鍵是日本戰鬥機擅自闖入中方演訓區域，對中方軍事活動抵近偵察干擾，還惡人先告狀。

央視網旗下《玉淵譚天》頻道製作短片，批評日本戰機在遼寧艦編隊訓練期間惡意靠近滋擾。

至昨日（9 日）《玉淵譚天》進一步公開遼寧艦當日曾向日方發出通話的錄音，顯示中國海軍 101 艦曾通知日本海上自衞隊 116 艦，表示遼寧艦編隊將按計劃組織艦載機飛行訓練；錄音亦顯示日方表示收到中方的信息。《玉淵譚天》文章批評，訓練開始後不久，日方惡意抵近滋擾，衝闖中方劃設公布的演訓區，日本戰機航線與中方戰機航線最近距離不到 50 公里。

日防衞大臣：中方侵犯領空

文章指，日方進入中方訓練區域，即自動進入雷達搜索範圍，自然會感知到雷達搜索信號；中方飛機同樣感知到日方戰機的雷達信號，但中方始終保持克制，充分體現維護海空安全的負責任態度。

日本防衞大臣小泉進次郎今早（10 日）回應稱， 中國海軍艦艇上周六（6 日）起已曾向海上自衛隊的護衛艦通報飛行訓練將開始，但日方並未獲通知訓練時間與揭示場所經緯度的航空資訊，也未獲報提供給船舶等的航行警報。

對於《玉淵譚天》指稱稱中方戰機感知到日機機載雷達信號，小泉反駁說，航空自衛隊 F-15 戰機向遼寧號的艦載機使用雷達並非事實。他續指，中方當時的訓練地點位在日本專屬經濟區（EEZ），包括沖繩本島，不論事前是否有相關訓練通報，自衛隊採取領空被侵犯的因應措施乃理所當然。

美國駐日本大使 George Glass 今日（10 日）在社交平台上載美國國務院的回應稱，中國的行為無助於區域的和平穩定，美日聯盟比前更加團結，美國對日本的承諾堅定不移，雙方在此事及其他問題上保持密切聯絡。