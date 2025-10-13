中方斥美對華船徵費涉歧視 反制措施屬被動防禦

【on.cc東網專訊】國新辦周一（13日）舉行新聞發布會，介紹今年前三季度進出口情況。被問到如何看待中美周二（14日）起互徵船舶特別港務費對中國進出口的影響時，海關總署重申美方的措施是典型的單邊主義、保護主義行為，中方的反制措施是必要的被動防禦行為。

海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂大良表示，就船舶的港務費問題，此前有關部門已多次回應，美方的措施具明顯的歧視性色彩，中方的反制措施既是維護中國產業和企業正當權益不得不採取的措施，也是維護國際航運和造船市場公平競爭環境的必要措施。中方希望美方能正視自身錯誤，與中方相向而行，回到對話協商的正確軌道上來。

廣告 廣告

呂大良又指，今年以來個別國家濫施關稅，衝擊多邊貿易體制，擾亂全球貿易秩序，影響企業的正常生產經營和貿易節奏，也損害廣大企業的利益，同時使各國的經濟發展受到嚴重干擾，引發國際社會普遍反對。他強調，中國始終堅定支持和維護多邊貿易體制，促進全球產業鏈供應鏈的穩定和暢通，為世界經濟增長注入確定性和穩定性。

據海關統計，今年前三季度，中國貨物貿易進出口33.61萬億元（人民幣，下同，約36.75萬億港元），同比增長4%。其中，出口佔19.95萬億元（約21.82萬億港元），同比增長7.1%; 進口佔13.66萬億元（約14.94萬億港元），同比下降0.2%。其中上月進出口4.04萬億元（約4.42萬億港元），同比增長8%。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】