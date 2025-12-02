中方船隻接近中日雙方爭議島嶼 日本要求離開

（法新社東京2日電） 中國兩艘海警局的船隻今天凌晨相繼駛入中國與日本之間有主權爭議的島嶼附近後，約在3小時過後駛離現場。

日本第11管區海上保安本部的資訊，這兩艘中國海警船在今晨2時30分左右駛入釣魚台列嶼赤尾嶼（日本稱尖閣諸島大正島）周邊日本主張的「領海」，並嘗試接近一艘正在作業的日本漁船，後來這兩艘中國海警船被日方的巡邏船要求離開。

接著，這兩艘海警船於清晨5時10分左右前離開現場，並駛到日本宣稱為「領海」外側的鄰接區。日方當時確認到，鄰接區還有另外兩艘配備著機砲的中方船隻。