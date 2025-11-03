中方贈小米手機 李在明笑問：通訊是否安全

（法新社首爾3日電） 韓國總統李在明近日在韓國慶州出席APEC峰會期間會晤中國國家主席習近平，並互贈具象徵意義的禮物。習近平贈送小米手機給李在明時稱「看看有沒有後門」，引起李在明大笑，展現公開場合中罕見的輕鬆一面。

根據韓國媒體KBS等外電報導，習近平贈送文房四寶與2支小米旗艦曲面手機給李在明夫婦。習近平說道，手機螢幕是韓國製造，李在明隨即笑問，「手機的通訊是否安全」？

接著習近平笑著指著手機，表示「你看看有沒有後門」，引得二人大笑，李在明還笑著拍拍手。這是外界罕見看到習近平開玩笑的一面。