中日交惡呈溢出效應 南韓成華客元旦假期外遊首選

【on.cc東網專訊】在剛結束的元旦假期，南韓成為最受中國遊客歡迎的旅遊目的地第一名，而往年最受華客愛戴的日本今次卻前10名不入。報道指，這現象凸顯出中國政府提醒避免赴日旅行的顯著影響。

韓媒引述當地旅遊調研機構去年底預測稱，今年訪韓外國遊客料達2,036萬人次，其中華客佔最多，有望達到615萬人次。報道認為，近期中國遊客赴日旅遊需求減少，其中相當一部分可能轉到南韓，如這種「反射收益」正式釋放，今年訪韓華客甚至可達700萬人次。中國官方提醒公民避免赴日後，相關旅遊訂單大幅縮水，南韓、泰國、新加坡等周邊國家通過優化服務、新增航線等方式吸納轉移客流。首爾有旅行社表示，公司已開始調整客服排班，增加中文接待，以應對可能持續上升的需求。首爾明洞、中區等主要旅遊區，亦加大針對中國遊客的支付便利宣傳。

廣告 廣告

東京有旅行社在去年最後兩個月，流失80%中國旅客訂單。據英媒報道，中國遊客取消赴日行程或對日本經濟造成重大打擊。根據日本野村綜合研究所估算，赴日旅遊訂單退訂或導致日本每年損失2.2萬億日圓（約1,105億港元）。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】