中日代表就高市涉台言論再交鋒 日否認部署雷達為挑釁

【on.cc東網專訊】中國常駐聯合國代表傅聰周四（18日）在聯大會議上，再次批評日本首相高市早苗涉台言論並要求撤回。日本常駐聯合國代表山崎和之反駁中方說法，稱毫無根據的發言令人遺憾。日本防相小泉進次郎周五（19日）亦反駁中方質疑向沖繩縣離島北大東島部署雷達的計劃是否挑釁等主張。

傅聰周四在聯大紀念首個「反對一切形式和表現的殖民主義國際日」高級別會議上發言，提到必須堅決反對一切挑戰和妄圖顛覆戰後國際秩序的言行，日本作為二戰戰敗國，必須深刻反省歷史罪責，恪守就台灣問題作出的政治承諾，立即停止挑釁越線，收回錯誤言論。山崎和之則稱，日本在二戰後為國際社會的和平與繁榮作出了不可估量的貢獻，主張分歧應通過對話解決。

廣告 廣告

小泉進次郎周五在記者會上表示，北大東島擬部署雷達是旨在防禦的裝備，並不會對其他國家構成任何威脅。他強調，計劃部署的移動式警戒管制雷達用於探測接近日本的飛機和導彈。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】