中日外交緊張 日本旅遊與零售類股重創
（法新社東京17日電） 日相高市早苗涉台言論引發中日外交爭端，北京警告公民避免赴日旅遊與留學。日本旅遊與零售相關類股今天開盤重挫。
亞洲兩大經濟體的中、日經濟緊密。中國是日本最大的旅客來源國。根據日本國家旅遊局資料，2025年前9個月有近750萬中國旅客造訪日本。
交通省數據顯示，中國旅客在第3季消費總額達5900億日圓（約合38億美元），占國際旅客總消費約28%。
日本化妝品公司資生堂今天股價大跌近9%，百貨公司高島屋下挫超過6%，Uniqlo母公司Fast Retailing下跌6%，日本航空下滑3.9%。
高市早苗在上月就任首相前素以對中鷹派著稱，標榜自己是已故前首相安倍晉三的繼承人。
高市本月7日表示，如果「台灣有事」伴隨北京使用武力的情況，可能構成日本能行使集體自衛權的「存亡危機事態」；這番話遭中國解讀為有意以武力介入台海衝突而引發中日關係緊張，中國先後建議公民暫時避免前往日本、發布留學預警。
