中日局勢升溫 賴總統指中國嚴重衝擊區域和平

《日經新聞》報道,日本首相高市早苗政府正考慮制定規模約17萬億日圓(約8545億港元)的刺激計劃,突顯政府側重擴張性財政政策。報道指,為該方案提供資金的追加預算規模可能在14萬億日圓左右,超過上一年的規模,這可能會增加日本本已龐大的公共債務。該方案將包括擴大所得稅減免範圍、汽油減稅、提供公用事業費補貼以及向地方撥付食品援助資金。財務省正在制定的方案規模可能會根據各執政黨派之間即將進行的談判而有所變化。預計日本政府將在內閣批准後,於11月21日最終確定該方案。自10月上任以來,高市承諾將制定規模龐大的支出措施方案,以緩解生活成本上升帶來的經濟打擊,並促進對人工智能(AI)和半導體等增長領域的投資。 (BC)

infocast ・ 1 天前