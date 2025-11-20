Trip.com酒店減$500、機票減$200
中日摩擦｜袁振寧：日本團報名查詢跌兩至三成(高詩敏報道)
【Now新聞台】外交部及保安局因應事態發展，先後更新外遊警示。本港有旅行社表示，報日本團的查詢下跌兩至三成；國泰航空、香港快運以及大灣區航空都指，會為旅客提供靈活安排。
不少港人都喜歡到日本旅遊，但近日中日關係惡化，內地呼籲公民避免前往日本；本港保安局亦提醒在日港人提高警惕、注意安全。
有本港旅行社指，報日本團的查詢下跌約兩至三成，亦收到客人查詢可否退團。
縱橫遊常務董事袁振寧：「我想每日個位數字的查詢，問我要轉地方或者轉日期，甚至不去有甚麼手續費用，怎樣才能取回全部款項。除非保安局提升至紅色或以上的外遊警示，或者航班取消，如果沒有這些政策，所有團暫時都是如常出發。」
內地多間航空公司為預訂日本機票的乘客提供退票及改簽。國泰航空指，理解顧客預訂航班後或需因應不同情况調整行程，會盡量支援顧客。
香港快運指，正密切留意外交部及港府發出的旅遊建議，會為合資格前往日本的乘客提供靈活安排。
大灣區航空就指，對客戶需要更改行程表示理解，會彈性處理及提供適切協助，並豁免退票手續費。
#要聞
其他人也在看
國泰：盡量彈性處理赴日航班訂單
國泰航空(0293.HK)表示正密切關注中日旅遊事態發展，理解顧客可能因應不同情況而需要調整行程，將盡量提供支援及彈性處理，為已預訂前往日本航班的顧客提供調整行程的靈活選項。AASTOCKS ・ 8 小時前
平坐Emirates雙層空中巴士A380不是夢！飛曼谷除夕倒數低至$1,397起 包飛機餐、25KG寄艙行李限額
來到2025年底，想想今年完成了to-do-list幾多件事情？就算一項都沒有，也不怕，因為Yahoo購物專員幫大家一把，找到Emirates年尾倒數平價機票，只要$1,526起就可以坐雙層寬體客機空中巴士A380到曼谷countdown，完成旅遊Bucket list的其中一項！另外，如套用優惠碼可以多減$200，價錢更低至$1,397，即睇詳情。Yahoo 旅遊 ・ 7 小時前
深圳好去處｜深圳4大落羽松打卡景點！地鐵直達 熱門蓮花山公園、仙湖植物園天空之鏡、四海公園人流最少、荔枝公園最具古典美
踏入11月-12月，不少人飛去日韓台賞紅葉銀杏，但近在深圳其實都有不少美麗秋天景色！今次精選深圳4大觀賞落羽松的景點，包括羅湖區的深圳仙湖植物園、福田區的荔枝公園、蓮花山公園，以及南山區的四海公園，每逢11月尾至1月頭就可以看到一大片焦糖色落羽松林，景色絕不遜於日韓台，即睇深圳賞落羽松好去處！Yahoo 旅遊 ・ 4 小時前
韶關旅行團攻略：丹霞山、南華寺、紅沙漠一日遊！高鐵、交通、酒店懶人包
韶關自由行/旅行團必睇！精選丹霞山、南華寺、紅沙漠等 6 大韶關一日遊，純玩無購物！教你點樣搭高鐵去韶關，附上高評分酒店同獨家優惠碼，輕鬆玩轉廣東瑰寶！Trip.com ・ 6 小時前
韓國取代日本 成中國最熱出境遊目的地
近日中國文化和旅遊部鄭重提醒遊客近期避免前往日本，本周開始有不少遊客退改日本旅遊，目前機票基本可以無損退款，酒店則需要視當地酒店情況而定，但旅行社正在積極協調酒店無損退款。鉅亨網 ・ 1 天前
全球最大室內滑雪場登場！深圳前海華發冰雪世界攻略，一篇睇晒點玩、點去、點買飛！
滑雪癮起？深圳全球最大室內滑雪場「華發冰雪世界」9月登場！即睇門票、交通、玩法懶人包，再加碼深圳3大滑雪場全攻略，一篇文幫你輕鬆Plan好冰雪Trip！Trip.com ・ 1 天前
張家輝老婆關詠荷主動邀請網民坐身邊合影被激讚 零濾鏡下依舊索爆
張家輝入行數十年，憑藉多部經典電影闖出名堂，其中《古惑仔》系列「化骨龍」一角，至今仍是粉絲心頭好。張家輝拍畢《古惑仔》系列後成功轉型，先後憑《證人》及《激戰》兩度摘下香港電影金像獎最佳男主角，演技實力有目共睹。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
76歲周中師傅清減示人 濃眉變白依然搶鏡 患末期腎衰竭晚晚洗肚
TVB綜藝節目《美女廚房》原來都差唔多面世20年，當年一班靚女煮到雞手鴨腳，主持食到面有難色嘅場面，而家睇仲係好好笑。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 小時前
Gin Lee八年磨一劍 紅館show唔知性感底線喺邊 大膽戰衣震撼 「夏娃造型」同事尖叫全場
等足八年！Gin Lee李幸倪宣佈明年二月七日及八日，於紅館舉行一連兩場《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
地盤工涉持刀強姦非法禁錮女拳手 辯稱為性交易非強姦全罪脫
一名地盤工人在酒吧認識兼職女拳手後，將女方誘至油麻地的家中非禮後持刀威脅，並捆綁女方雙手及封口，繼而強姦。他否認3罪受審，案件完成7日審訊，4男3女陪審團今日(19日)退庭商議近4小時後，裁定被告全部罪名不成立，獲當庭釋放。 被告陳漢邦(46歲)，被控猥褻侵犯、強姦及非法禁錮共3罪，涉於2023年8月11日在油麻am730 ・ 1 天前
鍾柔美成功升讀港大新聞學系 與XiX成員Crystal做同學
18歲嘅「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）由《聲夢傳奇》出身後備受無綫力捧，更憑著甜美外貌和精湛舞技俘虜唔少網民心。事業發展不俗嘅佢，喺中學以第一名成績優異畢業，被封為「學霸」，不過上年DSE放榜後，佢坦言對成績感到唔開心，而佢最終拒絕大學錄取，選擇修讀副學士。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
全運會男子花劍團體港隊奪金 前童星吳諾弘成為熱搜
第十五屆全國運動會正進行得如火如荼，由「劍神」張家朗、蔡俊彥、梁千雨、吳諾弘花劍團體賽，而決賽已經喺噚晚（19日）啟德體藝館上演，港隊最終以45：34擊敗福建隊，奪得香港隊今屆全運第9金。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
TVB台慶2025 九大焦點｜ 張振朗林俊其被指似玩屎 終極大抽獎被網民質疑「造馬」
TVB迎來58周年，《萬千星輝賀台慶》於昨晚（19日）圓滿結束，司儀陣容有汪明荃、朱凱婷、Bob林盛斌，以及《萬千星輝頒獎典禮2024》得獎藝員，包括「最佳女主角」龔嘉欣、「最佳男女主持」區永權、陳貝兒、「飛躍進步男女藝員」阮浩棕、陳曉華、「最佳男女新人」張馳豪、陳懿德。《萬千星輝賀台慶》匯聚TVB全台藝員及歌手傾力演出，不過網民們都對節目有唔少意見。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
大圍男女涉食霸王餐 餐廳網上尋人促找數
大圍一間餐廳發生懷疑食霸王餐事件。社交平台流傳一則帖子並有閉路電視截圖，表示「如認識這兩位人士的朋友或當時人見到此訊息，你們在昨晚10:40左右，忘記付款了，請自行回店處理」。 涉事餐廳的相關人士周二(18日)於facebook「沙田之友」群組發布帖子及閉路電視影片截圖，指有一對男女於星期一(17日)晚上10時4am730 ・ 1 天前
孫藝珍玄彬齊奪青龍獎最佳男女主角，孫藝珍甜蜜表白感言：你是我最愛的男人
第46屆電影青龍獎頒獎典禮在韓國首爾完美落幕，焦點畫面要數到孫藝珍與玄彬這對韓國娛樂圈的模範夫妻齊奪最佳男、女主角。孫藝珍在發表感言時亦不忘謝謝丈夫玄彬，並說：「你是我最愛的男人！」Yahoo Style HK ・ 10 小時前
鑽石山活水公園明日起開放 重置多個歷史建築包括已故影星喬宏故居
【on.cc東網專訊】康樂及文化事務署（康文署）今日（20日）宣布，新落成的鑽石山活水公園將於明日（21日）起開放予公眾使用，為市民提供休憩和舒展身心的好去處。on.cc 東網 ・ 6 小時前
話題 ｜不是美斯C朗尼馬 全球最有錢足球員另有其人 身家200億鎊
最近有一項為全球足球員身家排行榜公布，榜內有多名球星當然是熟口熟面，但榜首卻令人相當意外，而且身家遠遠拋離多位足球巨星。Yahoo 體育 ・ 1 天前
馬貫東寵物美容又有新客 揭陳煒擁「天使與魔鬼」
【on.cc東網專訊】藝人馬貫東最近學做寵物美容，已有不星級顧客幫襯過，包括佘詩曼、郭晉安、周嘉洛及張曦雯等攜愛犬給他沖涼及剪毛，最近一位客人是陳煒，他要為對方的兩隻愛貓藍藍及豆豆，他將片段放上網，並形容兩隻貓為「天使與魔鬼」，他寫道：「多謝煒哥，帶兩隻可愛嘅貓東方日報 OrientalDaily ・ 7 小時前
大媽贏深圳國際模特兒大賽冠軍 全網崩潰驚呼「外母大人」
深圳早前舉行咗一場「國際模特兒大賽」，網民見到冠軍人馬紛紛O咀，負評毒舌出晒嚟，甚至話贏嘅係「外母大人」，好mean！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前