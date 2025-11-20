中日摩擦｜袁振寧：日本團報名查詢跌兩至三成(高詩敏報道)

【Now新聞台】外交部及保安局因應事態發展，先後更新外遊警示。本港有旅行社表示，報日本團的查詢下跌兩至三成；國泰航空、香港快運以及大灣區航空都指，會為旅客提供靈活安排。

不少港人都喜歡到日本旅遊，但近日中日關係惡化，內地呼籲公民避免前往日本；本港保安局亦提醒在日港人提高警惕、注意安全。

有本港旅行社指，報日本團的查詢下跌約兩至三成，亦收到客人查詢可否退團。

縱橫遊常務董事袁振寧：「我想每日個位數字的查詢，問我要轉地方或者轉日期，甚至不去有甚麼手續費用，怎樣才能取回全部款項。除非保安局提升至紅色或以上的外遊警示，或者航班取消，如果沒有這些政策，所有團暫時都是如常出發。」

內地多間航空公司為預訂日本機票的乘客提供退票及改簽。國泰航空指，理解顧客預訂航班後或需因應不同情况調整行程，會盡量支援顧客。

香港快運指，正密切留意外交部及港府發出的旅遊建議，會為合資格前往日本的乘客提供靈活安排。

大灣區航空就指，對客戶需要更改行程表示理解，會彈性處理及提供適切協助，並豁免退票手續費。

