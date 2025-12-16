中日緊張持續 解放軍今起再赴渤海演練

【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論導致中日關係持續緊張之際，解放軍頻頻在黃海和渤海開展射擊演練和軍事任務。據中國海事局網站消息，大港海事局發布航行警告，周二（16日）上午10時至周五（19日）下午3時，渤海部分海域進行軍事訓練，無關船舶禁止駛入。

台防務部門同日另公布，周一（15日）上午6時至周二上午6時，偵獲解放軍13架次軍機及7艘軍艦，持續在台海周邊活動。其中9架次軍機逾越台海中線，進入台灣北部及西南空域。

