中日關係惡化！濱崎步明日上海個唱「不可抗力因素」被取消

今年6月曾來港舉行演唱會的日本樂壇天后濱崎步，本周六將到上海的東方體育中心開騷，昨日她透過社交平台發文表示今年的亞洲巡演從香港開始，觀衆給了她及整個團隊滿滿的愛與鼓勵，表示：「關於上海的演出，我請求工作人員盡量避免穿著紅色衣服，舞台上我們也將取消紅色服裝及煙火效果。我們為香港祈禱」。

事隔不足一日，主辦發布聲明以「不可抗力因素」宣布上海演唱會被取消。濱崎步又在社交網上載主辦方發布取消11月29日亞巡上海站的公告的回應：「請原諒我不得不帶來關於上海公演的如此令人痛心的消息。和以往演出一樣，我與大約200位工作人員日夜不停地合作，用了五天時間才在今天完成上海舞台的搭建。然而，今天早上核心工作人員被緊急召集，我們接到通知，被要求取消本次演出。對於那些我不了解的事，我沒有任何評論的立場。我只是為我們無法讓約100名辛苦付出的中國工作人員，以及另外100名從日本跨洋而來、為這場演出奔波的工作人員、舞者和樂隊成員們的努力得以呈現，而深深地感到抱歉。最令我無法接受、也讓我無言的是，舞台現在必須在我們甚至還沒有機會親自與從中國、日本及世界各地趕來的14,000名粉絲見面並致歉之前，就要被拆除。我真的非常抱歉。在情緒混亂的狀態下，我不斷思考是否還有什麽我能做的。但請原諒我只能在此時先留下這份通報。」

主辦宣布演出被取消！

發文表示無法接受、也讓她感到無言。