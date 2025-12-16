中日關係緊張引發機票／酒店取消大潮！大阪首當其衝影響最大｜即睇原因＋業界觀點

日本首相高市早苗早前發表「台灣有事論」，令中日關係緊張，訪日中國旅客持續減少，已嚴重損害大阪的旅遊業，尤其是關西地區，無論是機票、酒店或餐廳均面臨取消潮。究竟為何是關西首當其衝呢？當地住宿及酒店經營者又有什麼看法？立即睇睇！

關西地區首當其衝影響最大

中國遊客對日本8.1萬億日圓旅遊收入的貢獻達到五分之一，屬最大的消費群體。自從日本首相高市早苗早前發表相關言論後，中國發布了旅遊警告，導致中國遊客突然減少，當中關西地區因為與中國距離較近，購物及觀光方便，加上不少住宿與餐飲設施由中國人經營，一向深受中國旅客歡迎，自然首當其衝影響最大。

機票／酒店面臨取消潮

據日媒報導，關西國際機場航班減少情況是全日本最嚴重的，航空數據公司AeroRoutes的統計顯示，12月關西國際機場減班數達750班，遠高於新千歲的104班與成田機場的109班。而酒店、零售商和餐廳也面臨取消潮，在大阪市西成區擁有約80間民宿的林傳龍先生，至年底為止已有600組預訂被取消，涉及超過1000名中國客人，對整體收益打擊甚大。大阪觀光局亦針對20間會員酒店進行調查，結果顯示年內預訂的取消比例高達50–70%。

仍有歐美/東南亞/北美旅客填補缺口

Tripla訂房系統亦分析了大阪府11月至明年2月的酒店預訂，中國客需求較去年同期減少約三成。不過目前仍有歐美、東南亞、北美旅客填補部份缺口。位於大阪府泉佐野市的「星際之門關西機場酒店」表示，12月中國團客的預訂幾乎全部取消，預訂春季前會加強針對東南亞、台灣與韓國旅客的宣傳。

奢侈品消費幾乎減半

中國旅遊調查公司「China Trading Desk」指出，冬季至春季從中國飛往大阪的機票預訂減少了55%-65%，比日本全國最大減幅55%還要嚴重。過往中國旅客的奢侈品消費每月約120–150億日圓，預計將幾乎減半。

