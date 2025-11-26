中日關係緊張 解放軍今起黃海射擊試驗8天

【on.cc東網專訊】中日關係持續緊張之際，解放軍頻頻在黃海開展射擊演練和軍事任務。中國海事局公布，連雲港海事局發布航行警告，周三（26日）起每日早上8時至晚上6時在黃海南部部分海域進行射擊試驗，禁止駛入，直至下月3日。

據報道，上述射擊試驗的區域位於江蘇省連雲港市東北外海，在連雲港市與山東省日照市之間的近海海域，與連雲港海事局上周一（17日）公布上周二至周二（18日至25日）實彈射擊的範圍一致。

威海海事局另發布航行警告，周三早上4時至8時在黃海部分海域執行軍事任務，禁止駛入。大連海事局周日（23日）也曾發航警，當日下午4時至下月7日下午4時在渤海海峽黃海北部執行軍事任務，周一（24日）再宣布周二早上8時至周五（28日）中午12時在黃海北部實彈射擊。

