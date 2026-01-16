中日關係緊張 韓官稱不宜出面斡旋

【Now Sports】摩納哥CEO史古路承認，他們最初為普巴制訂的復康計劃並不成功，暗示可能今夏放走這名32歲中場。去年夏天，普巴（Paul Pogba）與摩納哥簽下為期兩年合約，只要待他恢復比賽狀態，就可以從18個月的停賽中正式復出。只不過，這名前曼聯和祖雲達斯中場的地標戰，姍姍來遲，直至去年11月底才首替球隊披甲。然而，好景不常，普巴很快就在12月一次訓聯中弄傷小腿，後備踢了3場兼累積上陣不夠半小時，又要休養，令史古路感嘆：「我們最初為保羅制訂的計劃，並沒有達到預期效果，他對困境也感到非常沮喪，希望能夠更多地出現在賽場上，增加出場時間。」普巴簽的合約中，有些條款細節未公開，但據悉雙方可以隨時和對方達成協議便解約，毋須付毀約金。史古路說：「如果情況不妙，雙方當然可以在夏天坐下來再次商討，看看我們該何去何從，但現在不是討論這個問題的時候，因為我們正努力尋找解決方案，讓他回歸。」普巴曾由祖雲達斯返回曼聯效力時，是當時史上轉會最高的球員，高達1.05億歐元；他也曾協助法國國家隊稱霸2018世界盃，但對上一次代表該隊已是近4年前對南非的一場友誼賽，之後便未再入選，包括因傷錯過了2022年世

now.com 體育 ・ 8 小時前