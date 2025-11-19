黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
中日關係｜共同社：中國政府通報暫停進口日本水產品 中止恢復對華出口牛肉談判｜Yahoo
【16:15 更新報道】
【Yahoo 新聞報道】中日關係近期緊張，日本《共同社》報道，中國政府今日（19 日）向日方通報，表示暫停進口日本水產品。《NHK》引述消息指，中國政府聲稱需要對福島第一核電廠積存的核廢水進行監測，不過日本理解北京此舉是為了回應首相高市早苗的涉台言論風波。《共同社》下午再引述多名日本政府消息人士稱，根據中方的意向，圍繞恢復日本牛肉對華出口的談判已中止。
日本當局自去年 8 月排放福島第一核電廠的核處理水以來，中國一直暫停進口日本水產品，但到了今年 6 月宣布解禁福島、宮城等 10 個縣以外的所有地區水產品，另外在今個月 7 日又宣布恢復入口日本產的扇貝。
劉勁松雙手插袋面向金井正彰 會面後評價：當然不滿意
日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰在今個星期訪華，周二（18 日）跟中國外交部亞洲司司長劉勁松在北京會面，就高市早苗涉台言論風波展開蹉商。
日本傳媒報道，金井正彰在會上指首相高市早苗指「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」的言論，並未改變日本政府於《中日聯合聲明》承認中華人民共和國為中國唯一合法政府的立場，金井並在會上談及中國駐大阪總領事薛劍在社交平台發文的風波。
內地官媒中央廣播電視總台旗下《玉淵譚天》同日就發布了金井正彰和劉勁松會後的相片，見到金井正彰向劉勁松禮貌鞠躬致意，劉勁松則雙手插袋。劉勁松事後被會場外傳媒問到是否滿意蹉商，劉回應「當然不滿意」，又指會面氣氛「嚴肅」。
文部科學省提醒在華日本人學校注意安全
另外，日本文部科學省向中國內地的日本人學校等方面發出通知，要求徹底確保在華的日本兒童、學生和留學生的安全。文部科學大臣松本洋平昨日出席內閣會議後表示，過去中國曾發生日本兒童遇襲身亡事件，需要徹底避免事件再次發生。
去年 6 月，男子周加勝在蘇州一個巴士站斬傷 1 對日本人母子，校巴女職員胡友平試圖阻止時被刺身亡，周事後被判處死刑，今年 4 月處決。至於去年 9 月，深圳南山區日本人學校一名 10 歲日籍學童在上學途中遭男子鍾長春襲擊，腹部被刺傷後不治，鍾亦被判處死刑，今年 4 月處決。
