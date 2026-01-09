中日關係｜日本酒對華出口通關延誤 駐華大使館提出交涉｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】日本首相高市早苗去年在國會發表「台灣有事」言論，引起中國強烈不滿，中方持續向日本施加經濟壓力。日本傳媒報道，近期出口往中國的酒類和食品出現通關延誤，貨物滯留港口。

通關時間延長一個月

報道提到，當日本酒抵達中國後，海關人員要求提交以往不需要的文件，例如日本境內運輸路線的詳細報告，令到通關時間延長了幾個星期至一個月，部份個案清關時間更增加了 1 倍。

有從事進出口業務的日本企業表示，去年 11 月中旬到 12 月都出現通關延遲，涉及天津及上海等多個貿易港口。《共同社》引述相關人士認為，通關延誤相信是跟高市早苗的涉台言論有關，「日本酒是日本的象徵，所以被盯上了吧」。

中國為日本清酒最大出口國

就上述情況，日本駐中國大使館接到日本企業反映後，曾經向中方提出交涉，要求中方作出適當應對、確保信息透明。至於中國官方暫時未有回應。根據日本農林水產省的統計，中國是日本清酒的最大出口國，出口額在 2024 年超過 116 億日圓。

周二加強管制對日出口軍民物項

今個星期二（6 日），中國商務部亦在官方網站發布「2026 年第 1 號關於加強兩用物項對日本出口管制的公告」，宣佈立即禁止所有兩用物項對日本軍事用戶、軍事用途，以及一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口。雖然未具體說明哪些物項納入新一輪管制，不過《美聯社》分析，產品可能包括無人機和導航系統。日本已經對此強烈抗議，要求中方撤回。