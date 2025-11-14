黑色星期五優惠大合集！
中日關係｜官媒﹕高市早苗涉台言論 是日本二戰後首對華發出武力威脅
中日關係再趨緊張，官方《人民日報》發表文章，指日本首相高市早苗在國會宣稱「台灣有事」可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，暗示可能武力介入台海問題。文章指中國和日本的有識之士都指出，高市言論是1945年日本二戰戰敗以來，日本領導人首次在正式場合鼓吹所謂「台灣有事就是日本有事」並與行使集體自衛權相關聯，首次在台灣問題上表達試圖武裝介入的野心，首次對中國發出武力威脅，用心極其險惡、性質極其惡劣、後果極其嚴重。中國政府和中國人民對此強烈憤慨、堅決反對。
文章批評高市試圖將中國台灣和日本所謂的「安全利益」進行綁定，從而企圖為日本武力干預台灣問題提供口實，暴露出日本軍事介入台海的圖謀和野心。
文章說再次正告日方，如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略，中方必將迎頭痛擊。日方必須立即糾正挑釁越線的錯誤言行，收回惡劣言論，停止在軍事安全領域的危險冒進舉動，否則一切後果必須由日方承擔。
副外長孫衛東召見日本駐華大使 提嚴正交涉
外交部副部長孫衛東奉示召見日本駐華大使金杉憲治，就高市早苗涉華錯誤言行提出嚴正交涉。
孫衛東表示，高市早苗日前在國會答辯時公然發表涉台露骨挑釁言論，暗示可能武力介入台海問題，性質影響極其惡劣。在中方多次嚴正交涉後，日方仍不思悔改，拒不撤回錯誤言論。中方對此強烈不滿、堅決反對，向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。
孫衛東指出，高市的涉台言論極其錯誤、極為危險，粗暴干涉中國內政，嚴重違背國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，嚴重破壞中日關係政治基礎，嚴重傷害中國人民感情。
孫衛東強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是不可觸碰的紅線和底線。台灣事務純屬中國內政。如何解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外來干涉。80年前中國人民打敗日本侵略者。80年後的今天，任何人膽敢以任何形式干涉中國統一大業，中方必將予以迎頭痛擊。中方再次敦促日方深刻反省歷史罪責，立即反思糾錯，收回惡劣言論，不要在錯誤的道路上越走越遠，否則一切後果必須由日方承擔。
