中日關係｜官媒﹕高市早苗涉台言論 是日本二戰後首對華發出武力威脅

國家主席習近平在南韓慶州出席亞太經合組織領導人非正式會議期間，會見日本首相高市早苗(新華社)

中日關係再趨緊張，官方《人民日報》發表文章，指日本首相高市早苗在國會宣稱「台灣有事」可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，暗示可能武力介入台海問題。文章指中國和日本的有識之士都指出，高市言論是1945年日本二戰戰敗以來，日本領導人首次在正式場合鼓吹所謂「台灣有事就是日本有事」並與行使集體自衛權相關聯，首次在台灣問題上表達試圖武裝介入的野心，首次對中國發出武力威脅，用心極其險惡、性質極其惡劣、後果極其嚴重。中國政府和中國人民對此強烈憤慨、堅決反對。

文章批評高市試圖將中國台灣和日本所謂的「安全利益」進行綁定，從而企圖為日本武力干預台灣問題提供口實，暴露出日本軍事介入台海的圖謀和野心。

文章說再次正告日方，如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略，中方必將迎頭痛擊。日方必須立即糾正挑釁越線的錯誤言行，收回惡劣言論，停止在軍事安全領域的危險冒進舉動，否則一切後果必須由日方承擔。

副外長孫衛東召見日本駐華大使 提嚴正交涉

外交部副部長孫衛東奉示召見日本駐華大使金杉憲治，就高市早苗涉華錯誤言行提出嚴正交涉。

孫衛東表示，高市早苗日前在國會答辯時公然發表涉台露骨挑釁言論，暗示可能武力介入台海問題，性質影響極其惡劣。在中方多次嚴正交涉後，日方仍不思悔改，拒不撤回錯誤言論。中方對此強烈不滿、堅決反對，向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。

孫衛東指出，高市的涉台言論極其錯誤、極為危險，粗暴干涉中國內政，嚴重違背國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，嚴重破壞中日關係政治基礎，嚴重傷害中國人民感情。

孫衛東強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是不可觸碰的紅線和底線。台灣事務純屬中國內政。如何解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外來干涉。80年前中國人民打敗日本侵略者。80年後的今天，任何人膽敢以任何形式干涉中國統一大業，中方必將予以迎頭痛擊。中方再次敦促日方深刻反省歷史罪責，立即反思糾錯，收回惡劣言論，不要在錯誤的道路上越走越遠，否則一切後果必須由日方承擔。

