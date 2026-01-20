中日關係持續惡化！農曆新年內地赴日航班大減4成＋日本酒店減價逾2成造就遊日好時機

中日外交關係近日急轉直下，直接衝擊旅遊市場。隨著農曆新年將至，內地赴日航班量錄得逾4成跌幅，引發市場關注。儘管內地客源銳減，日本旅遊業表現卻呈現兩極化，部分地區酒店紛紛減價，成功開拓其他客源以填補空缺，令整體影響較預期輕微，同時為香港人造就遊日的黃金機會！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，緊貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com｜Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

外交風波導致關係急凍

自日本首相高市早苗早前發表涉及台灣的言論，引發中方強烈不滿，中日關係因而陷入低谷。隨後，中國政府呼籲民眾避免前往日本旅遊，令原本預計在農曆新年期間出現的赴日熱潮迅速降溫。雖然去年赴日人數曾一度大幅增長，但自去年11月起，受政治氣候影響，遊客人數急劇下降，雖然仍維持在約56萬人次，但增長動力已明顯放緩，兩國外交角力已直接蔓延至民間旅遊層面。

廣告 廣告

中國政府早前呼籲民眾避免前往日本旅遊，令原本預計在農曆新年期間出現的赴日熱潮迅速降溫。（圖片來源：Getty Images）

春運赴日航班量大跌4成

根據內地旅遊數據平台「航班管家」的最新統計報告顯示，在今年2月2日至3月13日的農曆新年「春運」期間，從中國出發往日本的國際航線出現大幅調整。數據顯示，截至1月15日為止，相關航線已取消2,376班，整體取消率高達36%，而總航班量與去年同期相比更是縮減超過40%。

農曆新年「春運」期間，總航班量與去年同期相比更是縮減超過40%。（圖片來源：Getty Images）

其中，上海浦東機場作為往返日本的主要樞紐，受到的衝擊最為顯著，單一機場已取消超過1,200個往返日本的出港航班。其他一線城市如北京大興、天津及南京的航線亦出現大規模縮減。媒體分析指出，由於政治氣氛緊張，泰國已取代日本重奪農曆新年熱門旅遊目的地榜首位置。許多原本計劃赴日的旅客紛紛轉往東南亞或南韓，導致日本航線的營運質素與需求雙雙下滑。

（圖片來源：Getty Images）

部份日本酒店農曆新年減價約2成

面對中國旅客流失，日本業界的反應則相對冷靜。代表全日233家酒店的日本酒店協會指出，不同地區受到的影響程度各異。雖然關西地區及京都等傳統熱點受到較大波動，但部分酒店表示目前的影響仍在可控範圍。

在旅遊重鎮京都，不少針對中國團客的酒店為填補空房，已主動下調房價。根據部份預訂酒店住宿平台顯示，部分住宿設施的每晚價格已由原本的1.2萬至1.4萬日圓，降至目前的8,000至9,000日圓，跌幅約2至3成。京都市觀光協會則抱持積極態度，認為這是日本本地旅客到訪京都的絕佳機會，冀望藉此提升國內旅遊需求。

關西地區及京都等傳統熱點受到較大波動。（圖片來源：Getty Images）

京都市觀光協會則抱持積極態度，認為這是日本本地旅客到訪京都的絕佳機會。（圖片來源：Getty Images）

至於冬季熱門景點北海道及名古屋，雖然同樣面臨中國遊客減少的困境，但影響被其他客源大幅抵銷。札幌酒店旅館聯合會的數據顯示，約31%的酒店收到行程取消通知，然而來自台灣及南韓的旅客數量錄得顯著增長，有效填補了空缺。根據《日本經濟新聞》報導，名古屋業界代表亦表示，台灣及東南亞旅客的強勁需求令酒店入住率保持穩定。整體而言，日本旅遊業正透過客源多元化策略，減輕對單一市場的依賴。

名古屋業界代表亦表示，台灣及東南亞旅客的強勁需求令酒店入住率保持穩定。（圖片來源：Getty Images）

更多相關文章：

日本出境稅懶人包｜日本2026年7月起徵收3倍出境稅！注意3類人可獲豁免

日本首間合法賭場｜大阪美高梅綜合度假村預定2030年秋季開幕

2026年日本櫻花預測出爐！東京/名古屋3.19率先開花、大阪/京都3.24開花｜即睇完整開花及滿開預測日期

日本環球影城USJ 2026｜Universal Cool Japan集結5大人氣IP：柯南推理餐廳、葬送的芙莉蓮、咒術迴戰等

東京海膽天價紀錄｜3,500萬円紫海膽皇者誕生！築地名店100萬円一碗、限量5份竟秒殺