44 歲男教師余肇熙嚴重心臟衰竭 急需換心
中日韓文化部長會議延期 外交部：涉台言論破壞合作氛圍
中日關係持續惡化，波及中日韓三國的合作交流。南韓文化體育觀光部昨透露，中國政府周二通知韓方原定下周一(24日)在澳門舉行的中日韓文化部長會議臨時延期。外交部發言人毛寧昨回應稱，日本領導人的涉台言論破壞三國合作氛圍。
毛寧在例行記者會上表示，「日本領導人公然發表極其錯誤的涉台言論，傷害中國人民感情，挑戰戰後國際秩序，破壞中日韓三方合作的基礎和氛圍，導致舉辦中日韓有關會議的條件暫不具備。」由於部長會議延期，日本力爭實現的中日韓首腦會談也變得不明朗。有觀點認為圍繞日本首相高市早苗的中日對立將長期化，這可能會給中日韓三國的合作蒙上陰影。中日韓文化部長會議從2007年起幾乎每年都舉行，上一次第15次會議於去年9月在京都市召開。
北京日式餐廳大量預約取消
中日交惡，在華經營餐廳的日本老闆大吐苦水，朝日電視台訪問了北京日式料理店「東也」，店主稱過去一個星期接近一半共12組，約40人的預約已經取消。上海的日式料理店情況相同，滿心期望中國恢復日本水產進口，但因兩國的外交爭拗受阻。有店主指每次發生這類重大事件，他們承受巨大苦楚，心情每次都隨著中日爭拗起落，「十分痛苦」。他店舖周三晚的預約也有出現取消，中國顧客佔了該店的客路一半。他希望中日的外交官員能改善兩國目前關係。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/中日韓文化部長會議延期-外交部-涉台言論破壞合作氛圍/620730?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
高市早苗「台灣有事論」引發中國全力反制 國際社會有何反應
Reuters高市早苗「台灣有事」言論已引發中國對日本的全力反制。 中國政府接連出招，試圖迫使日本首相高市早苗撤回涉及台灣防務言論。面對排山倒海的壓力，「鐵娘子」高市目前似乎仍未「退縮」。 繼發出停止赴日旅遊與留學警告、日本電影在華「被下架」後，據日本共同社報導，東京當局先後接獲北京通知，暫停進口日本水產，並停止日本牛肉對華出口磋商。 韓國當局星期四（11月20日）稱接獲北京通知，原訂即將在澳門舉行的第16次中日韓文化部長會議延期舉行。中國外交部發言人毛寧說，高市早苗言論「破壞中日韓三方合作的基礎和氛圍」，導致開會條件「暫不具備」。 ...BBC News 中文 ・ 3 小時前
日媒：華通報暫停進口日水產 取消恢復輸入牛肉談判
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引起中方強烈不滿，已採取多項措施反制。日本共同社周三（19日）報道，中國向日方通報暫停進口日本水產品。日方官員消息又指應中方要求，中日政府有關恢復對華出口牛肉的談判已取消。中國外交部同日回應指，當前形勢下，即使日本水on.cc 東網 ・ 1 天前
中國加碼施壓日本 卻仍避打稀土牌
《彭博》周四 (20 日) 報導，日本首相高市早苗近日將台灣衝突與日本安全相連結，引發北京強烈不滿。中國已祭出一系列熟悉的施壓手段，包括暫停日本海鮮重啟進口進程、警告旅客赴日風險，以及取消日本藝人表演活動。然而，北京迄今仍未啟動過去最具威懾力的反制工具——稀土出口管制。鉅亨網 ・ 15 小時前
黃循財冀中日緊張關係降溫 暗示中國應放下歷史成見
日本首相高市早苗近日的涉台言論令中日關係惡化。新加坡總理黃循財周三出席彭博論壇時指，期望中日緊張關係降溫，又暗示中國應放下歷史成見。黃循財指，日本似乎傾向於穩定與中國的關係，而非讓局勢升級，希望中國也能保持相同態度。他指，中日因領土爭端和歷史戰爭等，雙邊關係複雜，希望兩國能設法化解非常複雜的議題，又指東南亞國家已經和日本做到這一點，將歷史放在一邊，並繼續向前邁進。黃循財指，新加坡及其他東南亞國家，支持日本在區域內扮演更重要角色，包括安全前線，以促進地區穩定。 黃循財談及台海局勢，指在美國維持一中政策的背景下，除非出現真正踩到北京紅線的情況，否則台海不太可能爆發戰爭。(ST)infocast ・ 1 天前
高市早苗言論風波，台灣捲入中日角力為何力求低調？
AFP 日本首相高市早苗表態「台灣有事」可能構成日本存亡危機事態，引發中日外交危機。她被視為「最具親台象徵」，曾公開表示蔡英文是「我憧憬的女性」，上任前也曾訪問台灣與賴清德會面。 台灣這次成為「被提起」的對象，突然捲入了中日角力，執政的民進黨對此沒有積極發言，分析指台灣政府力求低調，避免挑起中方的民族情緒、激起北京向台灣作「懲罰式」反制。 在野國民黨內部則對高市的言論態度分歧，有「老一代」政治人物批評日方言論，新任黨主席就態度溫和，分析認為「友日」已經成為國民黨新一代領導階層的新戰略底色。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
北海道及青森水產界人士感擔憂 有加工經營者不滿政府應對
在北京，外交部發言人昨日表示近期由於日本首相高市早苗倒行逆施，在台灣等重大原則問題上的錯誤言論引起中國民眾強烈公憤，在當前形勢下即使日本水產品向中國出口亦不會有市場。infocast ・ 21 小時前
傳美國制定俄烏和平協議 要求烏克蘭割地及放棄武器
《路透社》引述消息人士報道，美國已向烏克蘭總統澤連斯基發出信號，要求烏克蘭必須接受美國起草的俄烏和平協議框架，該協議建議烏克蘭放棄部分領土及削減武裝部隊的規模。 相關協議對烏克蘭而言是一次重大挫折，美國國務卿魯比奧表示，美國將繼續根據俄烏雙方的意見，制定結束戰爭的潛在方案。(mn/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 20 小時前
日本自民黨內部開會 認為有必要同中方保持溝通對話
日本首相高市早苗月初在國會發表「台灣有事論」，導致中日關係陷入冰點，多項官方及民間交流要取消或延後。日本自民黨外交小組和外交調查會召開聯席會議，商討對策，與會者要求同中方保持溝通對話。外交小組組長高木啟會後見傳媒時強調，應冷靜應對，正因為存在問題才更有必要努力溝通。 早前訪華的日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰亦有出席會議，匯報同中國外交部亞洲司司長劉勁松進行磋商的內容。對於中國社交平台上載金井疑似向劉勁松低頭致意的視頻，有與會者提出，應向國際社會澄清，日方並非為道歉而赴華磋商。(ST)infocast ・ 2 小時前
美國飛彈短缺 共同社：日本首度出口「愛國者」攔截飛彈
據日本《共同社》周三（19 日）報導，多方消息來源稱，日本政府已向美國出口了「愛國者」地對空攔截飛彈，這是自 2023 年日本政府解除對致命武器等成品出口禁令以來首例。鉅亨網 ・ 1 天前
中方再暫停進口日本水產品 香港維持10地入口禁令 (更新)
【19:00更新】香港環境及生態局回覆《am730》表示：「因應日本福島核污水排海，由2023年8月24日起，源自東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野和埼玉10(都)縣的水產、海鹽和海藻食品禁止進口本港，相關禁令仍然維持。」 中日關係因日本首相高市早苗涉台言論再度緊張，中日兩國am730 ・ 1 天前
外交部:李強沒見高市安排 促日方自重
中方已表明總理李強在二十國集團(G20)峰會期間，沒有會見日本首相高市早苗的安排，但日方聲稱對與中方對話接觸持開放態度。中國外交部發言人毛寧在例行記者會重申，李強沒有會見日方領導人的安排，請日方自重。 日本多名高官聲稱高市早苗的涉台言論，沒有改變日本政府的既有立場，但日方無意撤回言論。毛寧強調，在台灣問題上，日本政府的立場應當是堅持一個中國原則，恪守中日四個政治文件的精神，如果日本政府立場真的沒有改變，日本領導人就不應該將所謂「存亡危機事態」同台灣問題相關聯。口頭上稱立場未變，行動上卻步步越線，僅憑一句立場未變，解決不了中方關切。日方應當認真對待中方的嚴肅要求，收回錯誤言論，切實把對華承諾體現在實際行動上。 毛寧指出，歷史上，日本曾經強行侵佔台灣，並進行長達半個世紀的殖民統治。在台灣犯下罄竹難書的罪行，今年是台灣光復80周年，日本應該記住，台灣是中國的台灣，台灣是否「有事」根本不是日本的事。借台灣生事，只會給日本找事。(ST)infocast ・ 19 小時前
中國｜回應暫停日本進口水產 外交部：目前情勢不會有市場
在北京，外交部發言人毛寧主持例行記者會，回應中方已向日方通報暫停進口日本水產品相關細節和原因。 毛寧表示，日方先前承諾履行輸華水產品的監管責任，保障產品品質安全，這是日本水產品輸華的先決條件，但是日方目前未能提供所承諾的技術材料。 毛寧強調，近期由於日本首相高市早苗倒行逆施，在台灣等重大問題上錯誤言論引起中國民眾的強烈公憤。目前情勢下，即使日本水產品向中國出口，也不會有市場。Fortune Insight ・ 1 天前
外交部:日方若拒不撤回高市涉台言論 中方將進一步反制
日方指稱日本首相高市早苗「台灣有事」言論，符合日本長期以來的觀點。中國外交部發言人毛寧在例行記者會上反駁並重申，中方嚴肅敦促日方收回有關的錯誤言論，停止在涉華問題上製造事端，以實際行動認錯糾偏，維護中日關係的政治基礎。警告如果日方拒不撤回，甚至一錯再錯，中方將不得不採取嚴厲堅決的反制措施，由此產生的一切後果由日方承擔。 被問到中方會採取哪些進一步反制，毛寧強調，高市的涉台錯誤言論，從根本上損害了中日關係的政治基礎，激起了中國人民的公憤和譴責，中方是有理由作出反應。日方首先應當收回錯誤言論，以實際行動維護中日關係的政治基礎，否則中方將不得不採取進一步的措施。(ST)infocast ・ 1 天前
荷蘭政府交還安世半導體控制權予聞泰科技
荷蘭政府交還中資晶片製造商安世半導體，予其母公司聞泰科技(600745.SS)。此前，荷蘭宣布接管安世，因憂慮其關鍵技術可能會被轉移至聞泰科技，但此舉已開始影響全球各地的汽車生產。AASTOCKS ・ 1 天前
中國反制｜中日關係持續惡化 中國擬因日本首相言論作反制 向日方通報暫停進口日本水產品
根據日本媒體報道，中方周三早上通過正式的外交渠道聯絡日方，將暫停進口日本水產品。今次反制疑與日本首相高市早苗早...BossMind ・ 1 天前
外交部:日本沒有資格成為聯合國安理會常任理事國
中國外交部發言人毛寧在例行記者會表示，根據《聯合國憲章》，安理會負有維護國際和平與安全的首要責任。日本在二戰期間發動侵略戰爭，為亞洲和世界人民帶來深重災難。時至今日，日本仍未徹底反省戰爭罪責，還有人宣揚錯誤的二戰史觀，參拜靖國神社，歪曲否認甚至美化侵略歷史。這樣的國家承擔不了維護國際和平與安全的職責，沒有資格成為聯合國安理會常任理事國。毛寧再次批評日本首相高市早苗近期公然發表涉台錯誤言論，粗暴干涉中國內政，踐踏國際法和國際關係基本準則，挑戰戰後國際秩序。(ST)infocast ・ 1 天前
據報白宮要求國會否決限制Nvidia(NVDA.US)出口法案
《彭博》引述消息人士報道，美國白宮敦促國會議員否決一項限制Nvidia(NVDA.US)向中國及其他非盟國出售AI晶片的法案。AASTOCKS ・ 21 小時前
美駐日大使稱美國會在任何中日爭端中力挺日本
【彭博】— 美國駐日本大使George Glass周四稱，在日本與中國的任何爭端中，美國都將堅定支持日本。他表示，近期中國抨擊日本首相高市早苗的言辭令人憤慨。Bloomberg ・ 18 小時前
外交部斥賴清德食壽司挺日作秀 重申日水產品在華沒市場
中日關係惡化，中方再次暫停進口日本水產品。台灣領導人賴清德在社交網站，上載自己午餐食壽司及味噌湯的相片，以示對日本的支持。中國外交部發言人毛寧在例行記者會回應指，台灣是中國的台灣，台灣是中國領土不可分割的一部分，無論賴清德當局怎麼表演作秀，都改變不了這一個鐵的事實。 對於日本水產品輸華問題，毛寧表示，中方有關部門將進行科學評估，並依法依規進行嚴格審核，確保相關水產品符合中方規準。但正如她昨日所講，日本領導人在台灣等重大原則問題上發表錯誤言論，激起中國民眾的公憤，在當前形勢下，即使日本水產品向中國出口，也沒有市場。(ST)infocast ・ 19 小時前
歐盟外交首長：任何烏克蘭和平計畫 基輔歐洲都須參與
（法新社布魯塞爾20日電） 歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）今天表示，任何有關烏克蘭的和平計畫，都必須讓基輔與歐洲參與。卡拉斯在布魯塞爾出席歐盟外長會議前向媒體表示：「任何方案若要奏效，都需要烏克蘭人民與歐洲人的參與。」法新社 ・ 17 小時前