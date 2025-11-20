中日韓文化部長會議延期 外交部：涉台言論破壞合作氛圍

上海的日式餐廳。(路透社)

中日關係持續惡化，波及中日韓三國的合作交流。南韓文化體育觀光部昨透露，中國政府周二通知韓方原定下周一(24日)在澳門舉行的中日韓文化部長會議臨時延期。外交部發言人毛寧昨回應稱，日本領導人的涉台言論破壞三國合作氛圍。

毛寧在例行記者會上表示，「日本領導人公然發表極其錯誤的涉台言論，傷害中國人民感情，挑戰戰後國際秩序，破壞中日韓三方合作的基礎和氛圍，導致舉辦中日韓有關會議的條件暫不具備。」由於部長會議延期，日本力爭實現的中日韓首腦會談也變得不明朗。有觀點認為圍繞日本首相高市早苗的中日對立將長期化，這可能會給中日韓三國的合作蒙上陰影。中日韓文化部長會議從2007年起幾乎每年都舉行，上一次第15次會議於去年9月在京都市召開。



上海日式料理店老闆稱每次都受中日交惡影響。(路透社)

北京日式餐廳大量預約取消

中日交惡，在華經營餐廳的日本老闆大吐苦水，朝日電視台訪問了北京日式料理店「東也」，店主稱過去一個星期接近一半共12組，約40人的預約已經取消。上海的日式料理店情況相同，滿心期望中國恢復日本水產進口，但因兩國的外交爭拗受阻。有店主指每次發生這類重大事件，他們承受巨大苦楚，心情每次都隨著中日爭拗起落，「十分痛苦」。他店舖周三晚的預約也有出現取消，中國顧客佔了該店的客路一半。他希望中日的外交官員能改善兩國目前關係。

