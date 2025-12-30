中東呼吸綜合症個案增 本港防護中心籲訪中東避免接觸單峰駱駝

【on.cc東網專訊】根據世衞的資料，中東地區在過去半年新增9宗中東呼吸綜合症個案，主要集中在沙特阿拉伯，上述新增個案涉及9名成年人士，而今年截至12月21日，全球共錄得19宗中東呼吸綜合症個案，包括4宗死亡。本港衞生防護中心表示，香港至今沒有發現人類感染個案，但仍呼籲市民到訪中東地區時應提高警覺，避免接觸單峰駱駝。

中心總監徐樂堅醫生表示，單峰駱駝屬中東呼吸綜合症冠狀病毒的宿主。感染中東呼吸綜合症冠狀病毒的單峰駱駝或不會出現任何感染病徵。中東呼吸綜合症冠狀病毒可透過受感染動物的鼻及眼分泌、糞便，甚或奶及尿液傳播。該病毒亦可存在於受感染動物的生內臟及生肉之中。在中東地區呈報的個案中，大部分病人均曾接觸單峰駱駝、飲用駱駝奶，或曾接觸已確診中東呼吸綜合症的病人。他建議營辦中東團的旅行社，不應安排旅客騎單峰駱駝或參與任何直接接觸單峰駱駝的活動。到當地旅遊的人士應避免到有單峰駱駝的農場、農莊或市場，亦應避免接觸病人及動物，特別是單峰駱駝。

中心指，中東呼吸綜合症是本港法定須呈報傳染病，入境旅客及市民如最近曾到訪中東地區，並於14日內出現發燒或下呼吸道病徵，會被列為中東呼吸綜合症懷疑個案處理，並送往公立醫院接受隔離治療，直至其樣本對中東呼吸綜合症冠狀病毒呈陰性反應為止。

