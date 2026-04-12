中東戰火推高瓦斯價格 菲律賓街頭小吃攤苦撐

（法新社馬尼拉12日電） 菲律賓人喜歡熱騰騰的傳統燉牛肉pares，但自中東戰爭爆發以來，液化石油氣價格飆升，這份期待變得日益困難。

為了省錢，20歲的賈西亞（Eric Garcia）小心翼翼地轉動旋鈕，將保溫盤下的火焰調至最低，以因應幾乎翻倍的燃料成本。

雖然自戰爭導致荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）部分關閉以來，加油站的價格衝擊成為最大新聞焦點，但液化石油氣價格上漲同樣重創這個依賴進口的群島國家的街頭小吃攤販。

廣告 廣告

在接受法新社採訪前一天，賈西亞表示，他被迫將一碗pares的價格提高至65披索（1.08美元），因為燃料成本已使他的每日收入減少1/4。

他說：「我一天只賺1500披索，因為其餘都花在液化石油氣上。」

賈西亞每天凌晨3點開始烹煮，之後用改裝機車將燉菜運往中產階級社區。他說，一桶通常可使用4天的11公斤裝瓦斯，以前售價為870披索（約14.50美元），現在卻要1600披索。

販售瓦斯桶的店鋪主管馬納拉德（Carlo Manalad）表示：「這是我在這裡工作以來見過最高的液化石油氣價格。」

64歲的他告訴法新社：「如果供應商價格高，我們也會提高價格，但利潤仍然一樣。」

但首都許多街頭攤販並沒有這樣的空間。

經營路邊餐車兩年的提托姆（Ronilo Titom）表示：「如果我們漲價，顧客就會轉去其他攤位。」

提托姆表示，儘管堅持不漲價，但他注意到自戰爭爆發以來，客群正緩慢萎縮。

48歲的提托姆表示：「許多人開始改帶便當以節省開支。」

菲律賓政府公布通膨數據顯示，戰爭推升的物價使3月食品價格的漲幅幾乎是前1個月的兩倍。