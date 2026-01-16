跟台灣一樣安全！中東「這城」手機放桌上不怕被偷，路邊等公車還有冷氣吹

渣馬正日懶人包｜早餐宜「長短火」忌太飽 即睇首班車時間
你對「杜拜」的印象是什麼？是轉機的地方？很有錢的城市？它是不是一個國家？杜拜可說是中東名氣最大的城市，而關於它的許多見聞可能跌破你的眼鏡——它其實一點都不貴、治安和台灣一樣好……真的假的！趕快看下去吧～
杜拜其實一點都不貴
杜拜，本身不是一個國家，而是「阿拉伯聯合大公國」裡人口最多的一個城市，是面向波斯灣的一片平坦的沙漠之地。原本以為這只是飛往歐洲的轉機城市而已，或是有錢的大人才會想來旅行的城市，沒想到竟是個被我們小瞧的城市了。治安上，杜拜在中東安全程度最高，適合女性單獨旅行，而這裡也超適合親子遊，為什麼呢？
首先，它有最大人工海島、有最原始又容易到達的沙漠和風光旖旎的海濱步道，還有水上計程車、世界一流的購物場所及世界上最高的大樓——哈里發塔就在這裡，除了現代建築，也有十九世紀的老城街區，當然整個城市擁有各式度假村，重點是並不全是貴的，只要做好比較，挑選平價的住宿，估計沒有墾丁貴。我們認為杜拜是每位遊客不可錯過的旅行城市，也希望各位不要再當成飛歐洲的中轉站，它很適合旅行。
▲位於中東的杜拜名氣之大，甚至讓人以為它是一個國家；其實杜拜為「阿拉伯聯合大公國」其中一個城市，治安好，很適合旅人獨旅。（圖片來源：Shutterstock）
▲杜拜擁有世界最長的無人駕駛鐵路系統。（圖片來源：《32歲，一家四口用100萬環遊世界》）
手機、包包放桌上不擔心被偷
杜拜是我們前往埃及的中轉站，在這裡短暫停留５天，發現地鐵超簡單，只有紅、綠２條線，所以在城市內的景點，我們都搭乘地鐵出行，而且設有女士專用車廂，有強制男士完全不得進入的限制，實在非常適合想了解穆斯林文化，但又害怕埃及、印度等單獨旅行的女性前往旅遊。還有這裡跟台灣有點相似，看到許多人將手機、包包放在桌上，所以我認為不用擔心扒手問題，這裡的治安，真的是打破了我對伊斯蘭教國家的認知，再一次證實「不要相信你聽到的，你要親眼去看。」
公廁、公車站冷氣開整天
11月的杜拜，天氣正熱，那時一天中的最高溫度達到攝氏49℃，所以我們驚訝的發現這裡「處處有冷氣」。雖然很多戶外景點，但是只要隨便走到一個室內，不需要是商場，舉例來說像是隧道、公廁、地鐵站，通通都有冷氣，而且絕對冷到像冰庫，是那種一開門就很容易感冒的那種冷，瞬間清涼。想當然，只要是設有座位的公車站候車亭，也都有冷氣，許多人會坐在裡面小憩片刻，因為外面的高溫，實在熱到讓人走不動。這讓我想到在台灣喜歡隨身帶著小電扇，出國為了節省行李空間就捨棄了，這也算是脫離舒適圈的一環，以為如果沒有這個不能活，實際上沒有什麼事是絕對的。
▲杜拜一年有一半以上的月份白天熱到爆炸，因此「冷氣」是這個城市的標配，就連路邊的公車站都有24小時冷氣放送。（圖片來源：《32歲，一家四口用100萬環遊世界》、Shutterstock）
