馬斯克打造Grok版百科全書 以取代維基百科
中森明菜60歲登雜誌封面太感動！『永遠的昭和女神』氣場全開再掀回憶殺！
日本傳奇天后中森明菜，這回真的回來了！60歲的她近期為雜誌拍攝的一系列封面大片正式公開，瞬間掀起全網熱議！照片中她以簡約黑白構圖搭配俐落的時尚造型，一出場就展現壓倒性的「女王氣場」，成熟韻味與明星光彩完美融合，讓人一眼就被吸住。
黑白大片氣場太強！一眼回到黃金昭和時代
這組封面大片運用大量極簡留白與強烈的光影對比，凸顯她標誌性的五官與沉靜神情，完美詮釋「歲月沈澱的高級感」。不論是率性大衣造型，還是亮片心型禮服的華麗登場，都讓人瞬間聯想到她在80年代叱吒歌壇的全盛時期，彷彿時間在她身上暫停，連粉絲都激動喊：「這氣場根本沒變！」、「60歲還能這樣太不科學！」
造型細節滿滿，時尚感與復古情懷一次兼得
除了讓人驚豔的黑白視覺外，拍攝中也融入了許多細節巧思：牛仔外套搭配長裙、率性坐姿結合柔軟披風，這些元素既保留了她獨有的個人風格，也與當代時尚語彙接軌。從眼神到姿態都散發著昭和女神特有的魅力，像是靜靜宣告「我回來了」，一張張照片不只是封面，更像是一段傳奇的延續。
重返舞台！2025日本全國巡演即將登場
更讓粉絲興奮的是，中森明菜也宣布將於2025年展開睽違多年的日本全國巡演「DINNER SHOW 2025」！這將是她久違重返舞台的重大計畫，消息一出立即登上熱搜，粉絲紛紛直呼：「等這一天等太久了！」、「女神回歸，必須現場見證！」。從封面到巡演，這位「永遠的昭和女神」正用她的方式，再次席捲全日本的心。
看更多 CTWANT 文章
有一種美叫「宋慧喬的美」！43歲登雜誌封面 網驚呼：氣質太高級根本無人能比
陳綺貞50歲身材好到逆天！舞台大秀「腹肌美腰」 網嗨翻：仙女狀態太犯規
翁虹57歲生日收女兒超暖驚喜！商場看板全是美照 網讚：快60歲依舊是女神
其他人也在看
不是孫藝珍就不行！玄彬「拒絕比愛心」機智反應超圈粉 老婆甜蜜按讚肯定閃爆
韓國演藝圈夫妻檔玄彬、孫藝珍又放閃啦！玄彬近日出席電影《Boss》首映會，因為在現場婉拒跟別人一起比愛心，高EQ又有分寸的舉動引發熱議。更令人想不到的是，孫藝珍在網路上看到這個影片，還特地在留言區留下一個「比讚」的表情符號，閃翻一大票粉絲！姊妹淘 ・ 46 分鐘前
鄭伊健帶黃淑蔓新加坡演唱 韓星Rain原來是麵粉 出道十年NWB興奮衝出香港 Stephy騷纖腰美背
鄭伊健上周末率領黃淑蔓（Feanna）及樂隊Nowhere Boys（NWB），浩浩蕩蕩遠赴新加坡，出席在環球影城戶外場地舉行的「JAM OFF 2025」音樂會，同場還有鄧麗欣（Stephy）和韓國天王Rain。Yahoo 娛樂圈 ・ 25 分鐘前
「潛水」半年近況曝光！金秀賢憔悴暴瘦 獨自登山解壓
【on.cc東網專訊】韓星金秀賢今年3月被已故女星金賽綸的遺屬爆料指他於2015年，即女方未成年時開始交往6年，令他形象跌至谷底。而金秀賢於今年3月底現身記者會，澄清自己是在已故女星金賽綸成年後才交往1年多，並向金賽綸家人及爆料頻道提出索償訴訟，之後他便一直「潛東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
42歲李荷妮「韓國小姐冠軍」自律減肥20kg：重訓＋帶氧雙管齊下、喝綠色蔬果汁排毒
韓國女星李荷妮曾獲2006年韓國小姐冠軍，憑175cm高挑身材與陽光氣質，成為娛樂圈凍齡女神。42歲的她，今年3月宣布再度懷孕，並於8月24日誕下第二胎，即使在孕期中，她依然自律養生維持完美體態。Yahoo Style HK ・ 1 天前
Needles「蝴蝶」為何潮界爆紅？日本美式復古風牌子，美國潮流大神A$AP ROCKY、Travis Scott都著
NEEDLES 稱得上是近年來在日本甚至歐美等地的時尚圈，非常火紅的品牌。A$AP ROCKY 及 Travis Scott，都迷上蝴蝶刺繡 logo 間條 Track Pants ，究竟這個品牌為何會如此受歡迎？Yahoo Style HK ・ 17 分鐘前
Janice Man突然宣布BB出世 貼腳仔相晒幸福
文詠珊（Janice Man）的IG於今年1月更新後未有動靜，原來是秘密產子！今日（30日）她在社交網上載BB腳仔相，表示家庭多了一雙小腳：「And just like that, our family grew by two little feet」，但就未有透露BB的性別。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳慧琳老公被野生捕獲 一眼被認出網民感震驚：呢張咁路人臉都認得出
陳慧琳（Kelly）與初戀男友劉建浩（Alex）於2008年結束16年愛情長跑，正式步入婚姻殿堂，二人育有一對兒子「蝦餃仔」劉昇和「小籠包」劉琛，一家四口生活美滿。陳慧琳老公劉建浩出身於富裕家庭，畢業後曾幫助父親打理絲帶花生意，後來與朋友創立專門技術服務嘅公司。陳慧琳與劉建浩非常恩愛，劉建浩除咗全力支持陳慧琳嘅事業，每逢星期日都會親自煮早餐，平時在家即使各有各睇YouTube，有時都會不其然來一個擁抱；陳慧琳亦否認老公係一名悶蛋，指其實老公係搞笑型，充滿幽默感。日前，有網民於小紅書發文，表示購物期間巧遇陳慧琳老公劉建浩。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
大閘蟹放題2025｜8間大閘蟹放題任食優惠推介 低至$368/無限時任食/任食片皮鴨
大閘蟹放題邊間最抵食？踏入秋季是品嚐時令大閘蟹的最佳季節，坊間推出不少大閘蟹套餐，甚至是大閘蟹自助餐，令人見到肥美的蟹膏就令人垂涎，忍不住口想一隻接一隻吃個不停，要食個夠本當然是大閘蟹放題最著數，不用左計右計，喜歡食幾多隻都無問題！Yahoo Food為大家精選城中優質大閘蟹放題餐廳，間間都咁吸引，好想全部都逐一試勻！Yahoo Food ・ 6 小時前
前妻是艾薇兒妹妹 ONE OK ROCK Ryota離婚
[NOWnews今日新聞]日本搖滾天團ONEOKROCK，才剛宣布明年4月將登上台北大巨蛋開唱，昨（30）日貝斯手Ryota就在深夜宣布，與結婚8年的妻子Michelle結束婚姻關係，且妻子Miche...今日新聞 娛樂 ・ 19 小時前
2025 Nike女鞋推薦｜Nike與Jacquemus攜手推出moon shoe波鞋！Air Suplyfly、Shox Z等波鞋全中Gen Z風格！
千呼萬喚，Nike與Jacquemus終於推出第4波聯名波鞋！自2022年首次合作以來，Nike和Jacquemus的聯名鞋款便成為潮人們爭相入手的系列，新鞋款以Nike經典鞋型「Moon Shoe」為藍圖，共有3款配色，一開賣便被瘋狂搶購！到底moon shoe有甚麼特別？Nike新推出的其他鞋款原來超中Gen Z風格？今次編輯為你精選了10對波鞋，一起看看吧！Jacquemus2025 Nike女鞋推薦：Nike x Jacquemus moon shoeNike x Jacquemus的第4波聯名鞋Moon Shoe首次亮相於Jacquemus SS2025 巴黎時裝騷，其特色在於皺褶尼龍的面料和鬆餅狀鞋底，看來是在時下流行的薄底波鞋市場分一杯羹。Moon Shoe一共推出了3個配色，包括深藍色、紅色和淺黃色，不約而同地帶着復古的味道。Marc Piasecki/WireImage開賣店舖大排長龍近日moon shoe率先在 Jacquemus 專門店開售，巴黎店外出現身過百人長龍；而品牌主理人亦有現身巴黎店跟支持者會面，可見這對波鞋的火熱程度。現在官網已顯示大部分的碼數已售完，ELLE.com.hk ・ 2 小時前
網讚傳奇遇上傳奇 林書豪搭飛機遇馬友友
[NOWnews今日新聞]前NBA球星林書豪今（1）日在臉書發文，分享自己在飛機上，遇見世界知名大提琴家馬友友，興奮直呼：「遇到一個傳奇人物！！RanintoaLEGEND」，兩人的合照一曝光，立刻在...今日新聞 娛樂 ・ 19 小時前
十一首日55.8萬人入境 較政府預期低10% 過夜客按年跌15%
【on.cc東網專訊】一連8日的內地十一長假期昨(1日)起展開，昨日入境人次約有55.8萬，較政府預期的約61萬人次，低近10%。昨日有23.3萬人次內地旅客訪港，較去年同期的22.2萬人次，微升約5%。若扣除昨日內地旅客出境人次的16.7萬，即昨日淨訪港內地旅on.cc 東網 ・ 1 小時前
大角咀150呎「納米」地舖670萬沽勁蝕45% 投資者7年前1,220萬接盛滙李根興火棒
大角咀一個「納米」地舖以670萬元沽出，蝕讓45%。位於大角咀道87至93號千歲大廈地下H8號的舖位，面積約150平方呎，新近以約670萬元易手，成交呎價約4.4萬元。該舖現由食肆承租，月租約3.1萬元，回報率約5.5厘。資深投資者李根興旗下盛滙商舖基金早於2018年7月以1,000萬元購入該舖，及後在2018年12月以1,220萬元轉售予投資者，當時短炒半年錄得約22%升幅，帳面賺220萬元。惟該名投資者持貨約6年後，最終以約670萬元沽出，帳面蝕讓約550萬元，累計貶值約45%。閱讀更多：盛滙11連蝕後 沽尖沙咀地舖帳面賺6%料平手離場 李根興：沽貨非Call Loan 係面對現實李根興「你冇料到」中迴力鏢十連輸 為「太串」言論公開致歉：「係我唔啱」 延伸閱讀: 千歲大廈 H8 大角咀 尖沙咀 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 1 天前
突現身大學餐廳 吳克群脫上衣狂秀逆齡身材
[NOWnews今日新聞]45歲的創作才子吳克群，曾推出過多首經典歌曲，近年來他前往在中國發展，舉辦過多場演唱會。近日他因為校園音樂節，驚喜現身浙江大學食堂用餐，畫面中，他親自拿餐盤排隊點餐，毫無明星...今日新聞 娛樂 ・ 19 小時前
傳方媛已誕男嬰 郭富城再做爸爸
郭富城（城城）與太太方媛育有2個愛女，有傳追仔成功的方媛，細仔提前出生，9月28日已經出世，母子平安。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
深圳咖啡一條街｜10間文青打卡cafe推介！爆紅復古風綠房子/花店裡咖啡店/嚐冰博克厚乳拿鐵
深圳cafe選擇非常多，除了深圳福田區翠葉道有「咖啡一條街」之外，原來寶安區也有「深圳咖啡一條街」！所以說北上玩法千變萬化各有特色，如果你是一位咖啡迷，只要輕裝上陣，坐上地鐵，走出深圳地鐵12號線新安公園站，只需要徒步而行，遊走在交叉相連的前進一路及新圳東路之間，就可以展開一次咖啡探店之旅！這裡被稱為的「深圳咖啡一條街」，咖啡店比便利店多，各咖啡店裝潢充滿藝術文化氣息又不失個性，而且各款signature drink亦具代表性，值得逐家逐戶試一試！Yahoo Food今次為大家推介10間「深圳咖啡一條街」cafe，即睇內文：Yahoo Food ・ 1 天前
金秀賢神隱半年近照曝 出事後靠爬山舒壓
[NOWnews今日新聞]韓國演員金秀賢年初被指控跟已故女星金賽綸未成年時交往，事後他開記者澄清，多次表示兩人是在成年後才交往，不過在許多不堪入目的爆料下，名聲已經跌落谷地，他也因此隱身了半年。韓國前...今日新聞 娛樂 ・ 18 小時前
宋江退伍顏值爆燈！復出劇《四手聯彈》演鋼琴天才
【on.cc東網專訊】韓國31歲男神宋江入伍前，夥拍女神金裕貞合演的浪漫愛情劇《與惡魔有約》，迷暈大批女劇迷。他於今日正式退伍，結束18個月兵役，有粉絲特地到場迎接，身穿軍服的宋江以四眼Look現身，他離開軍營時，見到在場影迷，便特地打開車窗，跟粉絲揮手，又親民東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
Nicole Kidman驚傳離婚？19年婚姻畫上句號，與Keith Urban模範夫妻走到盡頭
曾是模範夫妻的 Nicole Kidman 與 Keith Urban 驚傳離婚，19 年婚姻宣告終結！荷里活巨星 Nicole Kidman 與鄉村天王 Keith Urban 於 2006 年結婚，婚後育有 2 名女兒，一直以來亦是恩愛的模範夫妻，近日傳出已分居並決意離婚，消息震撼全網。Yahoo Style HK ・ 1 天前
何伯認向途人噴殺蟲水襲擊罪成 求情指何太已離開兼積蓄被子女「攞晒」
因接受電視台訪問、爆出與子女爭產而成為名人的77歲「何伯」，今年5月與何太在屯門港鐵兆康站與一名婦人爭執，何伯當場噴殺蟲水，令婦人需送院治理。何伯在警誡下聲稱當時被罵「過街老鼠」，因一時衝動而犯案，他今日（9月30日）在屯門裁判法院承認一項襲擊罪，獲准保釋候判。辯方求情時透露何伯最新狀況，表示何太已經離開，而何伯的積蓄遭子女「攞晒」，他目前住在老人院，現已從案中得到教訓，望能判罰款或緩刑。署理主任裁判官表明會考慮所有判刑選項，包括即時監禁，案件押後至10月21日判刑。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前