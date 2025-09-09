中正國中學區宅還夯嗎？信義房屋分享觀察

▲擁有中正國中學區的台北學區宅，很受購屋族群青睞。（圖／信義房屋提供）

[NOWnews今日新聞] PTT熱議，中正國中今年建北錄取率近2成，形同5個學生中就有1個上建北，引起網友熱議，有人說，現代人買房主要是看捷運站路線與工作地點遠近，學區影響越來越小，也有人說，中正國中跨區就讀的學生，仍有6-7成，學區宅依舊熱門，信義房屋專家觀察，中正國中的入學名額與規則改變，讓學區宅更炙手可熱，即使今年房市偏冷，學區宅仍然詢問度高，價格也有支撐。

信義房屋中正杭州店專案經理林俊良表示，近年來因龍年效應需求強烈，加上規定設籍的學生需要唸台北市的國小，才能順利於中正國中入學，而若是唸非台北市的國小想要入學，則需取得中正國中學區住宅的所有權狀並設籍，才有機會入學，因此中正國中學區宅仍有強烈剛需

林俊良觀察，有家長於小孩上小學就開始「超前部署」看房，僅要開價沒有超過實價登錄行情太多，買方大多能接受；不過也因學區宅近兩年來上漲幅大，原本總價1400-1600萬內可以買到9-11坪的套房，現需要總價1600萬-2000萬才能買到相同物件，加上銀行貸款大多只能貸5-7成，因此有部分家長轉而考私立國中，但中正國中學區宅仍是需求大於供給。

林俊良表示，中正國中學區宅的範圍為濟南路以南、和平東路以北、金山南路以西、牯嶺街以東，相對保值，價格較少修正，區域內的套房單價行情為160-199萬，而30坪上下的公寓單價則是90-100萬。

此外，因市區素地不多，而屋齡不到3年的新大樓物件較少，主因在於市區素地不多，選擇不多，新建案開價單價約為150-180萬，兩房總價約4000-5000萬，而屋齡15年左右的華廈，單價約為120-130萬。

林俊良說，近期市場的供應量不算多，屋主大多沒有急售需求，部分屋主雖有出售意願，但因為有房地合一稅考量，會先出租，套房租金行情2萬到2萬5千元，詢問度高，很快就能出租，建議有需求的購屋族群可提前規劃，只要就學需求穩定，學區宅可以穩定保值。

