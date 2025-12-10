中消協提醒 部分手作材料或甲醛超標

【on.cc東網專訊】中國消費者協會周一（8日）發布消費提示，部分手作玩具材料可能甲醛超標，消費者要加強安全防護意識，應盡量選擇標註「手工專用」、「安全環保」及「符合民用標準」材料，避免購買來歷不明及標識不全工業級原料，操作時也應做好個人防護。

中消協指出，不少年輕消費者喜歡親手製作滴膠擺件等手作玩具，不過有人投訴使用UV膠及亞加力膠等原料製作時，出現皮膚發癢、喉嚨不適及頭暈等症狀，可能與材料中甲醛等有害物質超標有關。該些原材料原屬於工業用途，可能有甲醛等揮發性有害物質，若未經安全處理就直接用於日常生活手作，容易造成有害物質在居室內釋放，危害身體健康。

另外，中消協提醒，部分工業原料通過電商平台及小商品市場等渠道流入普通消費者手中，包裝可能缺乏完整使用說明、成分標識及安全警示。很多愛好者僅憑網絡教程操作，並未佩戴手套及口罩，也沒有在通風環境下作業，恐帶來健康隱患。

