入境處檢獲40張假身份證。(蘇文傑攝)

入境處檢獲40張假身份證。(蘇文傑攝)

不法集團以「一條龍」方式招攬內地居民來港打黑工，包括介紹工作、安排在港宿舍，更協助提供偽造香港身份證。每張偽證會收取約3,200元。入境事務處與廣東省公安廳近月採取聯合行動搗破一個跨境偽證及黑工集團，拘捕119人，包括兩名主腦、逾百名懷疑黑工及相關僱主；檢獲40張假身份證。入境處形容，初步估計集團一年內的非法收益超過2,000萬港元。

入境處高級首席入境事務主任(執法)鄧家輝(中)及調查人員昨講述行動細節。

入境處昨交代案情指，內地執法部門去年8月發現一個跨境偽證集團，透過手機通訊應用程式開設群組，以「一條龍」方式招攬內地居民來港打黑工。集團除安排住宿及協助搵工外，更聲稱可安排偽造香港身份證。偽證在內地製作後，再由成員偷運來港，包括會把偽證藏於鞋底、書本夾層或奶粉罐等較隱蔽位置，以避開口岸執法人員的檢查。內地居民來港後，集團成員會將偽造的身份證，分派給他們；初步調查發現，每張偽造身份證收取約3,200元，集團亦會為黑工解決在港住宿問題，每張床位月費則介乎1,600至1,800元。

假證件藏書本奶粉罐

入境處高級首席入境事務主任(執法)鄧家輝指，入境處聯同廣東省公安廳出入境管理總隊及珠海市公安出入境管理部門去年10月至今年1月展開聯合行動；入境處於去年11月鎖定香港多個懷疑黑工宿舍及工作場所，突擊搜查全港共38個地點，包括16個住宅單位及22個工場，拘捕31男71女，年齡介乎32至74歲。被捕人包括兩名集團主腦及骨幹成員(分別為39歲內地居民和57歲港人)、83名懷疑黑工及逾期逗留者，以及17名涉嫌聘用黑工的僱主。行動中共檢獲40張偽造香港身份證及24張偽造香港身份證的副本。當中超過20張在懷疑黑工宿舍內發現，當時證件仍藏在書本、奶粉罐等位置。

廣告 廣告

檢獲證物包括懷疑黑工宿舍的租約。

內地檢3台偽證製作設備

至於廣東公安亦同步採取行動，搗破兩個偽證製作據點，拘捕17名涉案者，並檢獲3台偽證製作設備。

入境處形容懷疑黑工流動性極高，經常往返兩地，大大增加調查難度。人員對他們的記錄及活動軌跡進行深入分析，成功在短時間內鎖定多個懷疑黑工宿舍及工作地點，並留意到宿舍門外裝有閉路電視，相信用作防範巡查。當局估計，該跨境犯罪集團在粵港兩地運作已逾一年，期間安排大量內地黑工以遊客身份來港從事洗碗、清潔、麵包店、藥房雜工等工作，連同黑工的人工收益，涉及款項逾2,000萬元。

偽證質素低劣

就今次檢獲偽證質素，鄧家輝形容偽證質素低劣，表層出現破爛，甚至有明顯「紕口」。他指，真正香港身份證採用多項先進防偽設計，包括卡面右上角及左下角的觸覺浮雕，印有「香港」及「Hong Kong」字樣，偽證相關特徵顯得粗糙不清，甚至出現不完整情況。真的身份證背面設有多種紫外線防偽圖案。在紫外線照射下，會呈現彩色維港、青馬大橋及煙花圖案；背面三角形位置亦採用光學變色油墨，顏色會因觀看角度改變而在紅色與綠色間轉換。偽證是無法複製。市民只要細心觀察就可辨真偽。入境處提醒僱主聘請勞工時，要小心確認證件的真偽，如果發現任何疑問，亦可以致電入境處查詢。

入境處表示，會繼續與內地執法部門保持緊密合作，加強情報交流及聯合行動，打擊整條跨境犯罪鏈。同時會加強巡查黑工黑點，嚴厲打擊非法勞工及聘用黑工的僱主，保障本地工人就業權益及維護社會秩序。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1009429/中港聯手破跨境偽證黑工集團-拘119人-檢40假身份證?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral