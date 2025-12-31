中港車荃灣過路處「U-turn」 無視綠燈過路行人 53歲內地司機涉危駕遭票控｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】近日網上流傳影片，一輛掛有中港車牌的七人車平安夜（24日）疑先後在薄扶林道、荃灣楊屋道行人過路處違例「U-turn」 。其中在荃灣楊屋道時無視綠燈過路行人強行掉頭，有途人不滿拍打其車身。

警方今（31 日）表示，留意到近日網上流傳短片，顯示一輛私家車於12月24日晚上，在荃灣楊屋道一處行人過路處懷疑違例掉頭。新界南總區交通部人員主動對案件展開調查，今日票控一名53歲內地男司機涉嫌「危險駕駛」，事件中並無人受傷。

根據《道路交通條例》，干犯危險駕駛，最高可被判監禁3年、停牌最少6個月及罰款25,000元。

網上流傳影片，一輛中港牌七人車在荃灣楊屋道近荃新天地二期對開疑逆線行駛，無視行人過路處正亮起綠燈，將車駛過馬路「U-turn」掉頭，沿楊屋道往荃灣廣場方向加速駛去。

另一條網民上載影片顯示，疑是相同車牌的七人車在薄扶林道駛至蒲飛路，在路中「U-turn」掉頭，轉往港鐵香港大學站方向行駛。