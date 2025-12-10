中環冬日小鎮即日起重開 幻彩詠香江亦恢復上演

【Now新聞台】旅發局在中環皇后像廣場設置的「冬日小鎮」即日起重開。

冬日小鎮早前因應宏福苑火災而暫時關閉了多天，重開後晚上會加推光影匯演，透過3D投影技術，將聖誕主題的圖案及燈光特效投射至附近8座大廈。

小鎮會開放至下月4日，在平安夜、聖誕節及除夕夜會延長開放至凌晨1時，旅發局希望藉著活動為社會帶來溫暖和盼望，送上平安祝福，活動收益將捐贈予社區上有需要人士。

另外，暫停了近兩星期的「幻彩詠香江」今晚亦會恢復上演。

#要聞