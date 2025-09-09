中環夜未央：一同走入隱世會所eko開啟頂層社交新境界

中環夜生活迎來新章，隱身於蘭桂坊核心的一所頂級私人會所「eko」正式開幕，以音樂驅動的沉浸式體驗與未來主義美學，鎖定城中高端圈層的夜間聚合地標。 由城中頂尖夜生活幕後團隊打造，聯合創始人 Jonathan Ngai 直言：「eko 不只是放鬆的地方，更是創造傳奇的據點」，想於忙碌的工作中找一個喘息的空間，以後又有新熱點。









空間與聲學設計 享受現場音樂節拍

eko以玻璃纖維增強石膏（GRG）雕塑出流線、柔和、如洞穴般的空間語彙，牆身綿延起伏、天花如呼吸般律動，形成對聲音友好的導引結構，為現場爵士與DJ演出提供天然聲場。 礦物炭灰、天鵝絨深綠與磨砂古銅鋪陳出神秘基調，天花互動式螢幕與低調脈動光影把氛圍推向未來感的沉浸層次，讓視覺、聲音與動線形成同步的敘事。









體驗自「現場爵士」開場，經歷樂手與空間的對話，再無縫轉場至節拍更強烈的 DJ 段落，完成從優雅至亢奮的能量遞進，形成 eko 專屬的夜間敘事節拍。 讓社交的溫度與派對的張力在同一晚共存，造就「可談一場深夜生意，也能跳一段城市新夢」的雙軌場景。













高級雞尾酒哲學

酒單以「洞穴故事」為靈感，每杯皆在入唇一刻揭示隱藏細節，將視覺劇場與風味層次疊合為一次完整敘事。 三款招牌各具辨識度：Mai Fei Fat 以鹹花生醬蘭姆、菠蘿與蛋白帶出綿密堅果香與熱帶泡沫；Reverse Wet 以倫敦乾氈酒、苦艾、接骨木花與柑橘苦味呈現優雅的植物系平衡，並以橄欖收尾；Drunken Cherry Old Fashioned 以波本浸櫻桃、椰子水柔化與苦味酒提味，走大膽卻異常順滑的古典新解。









場內主打精選珍稀葡萄酒與頂級雪茄，由專業團隊策劃服務細節，讓侍酒、香氣與燈光節奏合拍，烘托私密談話與儀式感。 兩間私人包廂進一步強化會所層級的靜謐與尊榮，與嚴格的「禁止拍攝」政策相輔，確保名人與商務場合的安全與低調。









eko採取會員制，面向25歲以上、重視品質與風格的傑出人士，強調由品味相投者組成的緊密社群與長期連結。 會員可優先參與主題晚宴、音樂演出與城中頂級活動；而非會員可經會員預先登記邀請入場，感受高品質的社交氛圍。







