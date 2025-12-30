一輛載有玻璃窗等大型建築材料的大型貨車，撞到「威靈頓街」路牌。路牌被撞後傾斜近45度角，最後貨車離開現場，事後引來不少市民及遊客圍觀擺甫士「打卡」拍照。(SH Hong@車cam L（香港群組）FB)

社交平台流傳影片，一輛載有玻璃窗等大型建築材料的大型貨車，駛至中環威靈頓街及砵典乍街交界時，疑車身過闊，載着玻璃突出車身，無空間前進，調整角度離開時，建築材料撞到路旁「威靈頓街」路牌。路牌被撞後傾斜近45度角，最後貨車離開現場，事後引來不少市民及遊客圍觀擺甫士「打卡」拍照。有外籍遊客一家大小開心自拍，亦有年輕女子在傾斜路牌下擺出「V字」留影，無視頭頂路牌有倒塌風險。至今日（30日）早上約9時，已有數名工人到場維修，將路牌重新豎直，回復舊觀。

廣告 廣告





片段曝光後，有網民笑言路牌變成「咁樣就變成打卡熱點」、「秒變打卡位」、「個高度又啱啱好，影相唔錯」、「斜得好藝術」、「呢次真係威過威靈頓街」、「不如政府考慮下張全部路牌整歪曬佢啦」，亦有人指「危險到極點」、「行到呢個位已經好叻仔，街口蘭桂坊嗰個90度角都唔簡單」、「好在係撞柱唔係撞人」、「撞到個指示路牌好彩如果撞到個水龍頭就大鑊」、「一陣跌落來個下有人受傷就大件事」、「個窗框撞爛咗，第日裝完之後會溜水」。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/中環威靈頓街路牌被大貨車撞歪-秒變遊客打卡-景點-有片-/632012?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral